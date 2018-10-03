Gisele Bündchen erkek arkadaşı, eski sevgilisinin kendisinden hamile olduğunu söyleyince ne yaptı?

Bündchen kitabında ayrıca hayatının bir döneminde intihar etmeyi düşündüğünü de yazdı.

“Yüzümdeki gülümseme gösteri içindi. Oysa yıllar boyunca depresyonla mücadele ettim. Kendimi güçsüz hissediyordum. Dünyanız gittikçe küçülüyor ve siz nefes alamıyorsunuz. Bu benim hayatım boyunca hissettiğim en kötü şeydi” diyen ünlü model, “Her şey beni öldürmek istiyordu. Önce uçaklardı, sonra asansörler. Ardından tüneller, oteller, çekim yapılan stüdyolar ve arabalar geldi. Sonra bunlara benim kendi evim de eklendi. Her şey bir kafes haline geldi. Ben de o kafesin içinde birazcık hava için çırpınan bir hayvana dönüştüm. Bir çıkış yolu göremiyordum ve bir gün daha bu şekilde hissetmeye dayanamıyordum” ifadelerini kullandı.