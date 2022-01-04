Gisele Bündchen: Hayat sörf gibidir

Haberler 04.01.2022 - 11:18
Gisele Bündchen, 2021’in kendisine verdiği dersleri paylaştı ve geçen yılın kendisine çok şey öğrettiğini söyledi. 41 yaşındaki model, “Bazen kendimi okyanusun ortasında sörf yapar gibi hissettim. Sörf yapanlar denge kaybedip düşmeyi bilir. Ya panikler boğulursunuz ya da sakin kalıp rahatlamayı seçersiniz. Hayat da böyledir” dedi.
Bündchen, Instagram gönderisinde “Yaşamımız boyunca bizler de sörf yapar gibi zor zamanlarda durmayı ve sakin kalmayı hatırlamalıyız. 2022’ye minnetle başlıyorum ve bana hayatın öğreteceği her şeyi deneyimlemeye devam ediyorum” diye yazdı.
İşte Gisele Bündchen'ın sosyal medya paylaşımlarından öne çıkanlar