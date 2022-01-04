Gisele Bündchen: Hayat sörf gibidir

Gisele Bündchen, 2021’in kendisine verdiği dersleri paylaştı ve geçen yılın kendisine çok şey öğrettiğini söyledi. 41 yaşındaki model, “Bazen kendimi okyanusun ortasında sörf yapar gibi hissettim. Sörf yapanlar denge kaybedip düşmeyi bilir. Ya panikler boğulursunuz ya da sakin kalıp rahatlamayı seçersiniz. Hayat da böyledir” dedi.



