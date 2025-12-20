Gisele Bündchen ile Joaquim Valente evlendi

20.12.2025 11:30

NTV - Haber Merkezi

Yaklaşık 10 ay önce üçüncü kez anne olan Gisele Bündchen, bir süredir aşk yaşadığı jiu jitsu eğitmeni sevgilisi Joaquim Valente ile evlendi.

Dünyaca ünlü Brezilyalı süper model Gisele Bündchen, Amerikan futbolu yıldızı Tom Brady ile ayrıldıktan kısa bir süre sonra aradığı mutluluğu buldu.

45 yaşındaki ünlü model, kişisel spor eğitmeni ve jiu jitsu hocası Joaquim Valente ile yeni bir aşka yelken açtı.

İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çiftten Joaquim Valente, Şubat 2025'te ilk çocuklarını kucaklarına aldı.

Tom Brady ile evliliğinden Benjamin ve Vivian adında iki çocuğu bulunan ünlü model, bir erkek bebek dünyaya getirdi. Oğullarının adını henüz açıklamayan Gisele Bündchen ve Joaquim Valente'den güzel haber geldi. 

Yaklaşık üç yıldır birlikte olan ünlü çiftin aile arasında bir törenle evlendiği ortaya çıktı. Gisele Bündchen ve Joaquim Valente, 3 Aralık'ta Florida'nın Surfside kentinde dünya evine girdi.