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Gisele Bündchen ile Tom Brady'nin romantik tatili

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12 yıldır birlikte olan ve 10 yıldır evli olan, iki çocuk sahibi Gisele Bündchen ile Tom Brady'nin tatildeki romantik anları objektiflere yansıdı.

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    Ünlü top model Gisele Bündchen ile Amerikan futbolu yıldızı Tom Brady, Kosta Rika'da ailece tatil yapıyor.

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    41 yaşındaki Brady ile 38 yaşındaki Bündchen, denizdeyken objektiflere takıldı.

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    Çift, gün boyu çocukları 9 yaşındaki Benjamin ve 6 yaşındaki Vivian ile birlikte plajın keyfini çıkardı. 

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    12 yıldır birlikte olan ve 10 yıldır evli olan Brezilyalı model ile eşi, denizde sık sık romantik anlar yaşadı.

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    Çift, birbirlerine tutkulu öpücükler kondururken görüntülendi.

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    İşte 2007’den bu yana birlikte olan, iki çocuk sahibi çiftin romantik tatilinden yansıyanlar...

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