Gisele Bündchen ile Tom Brady'nin romantik tatili
ntv.com.tr
12 yıldır birlikte olan ve 10 yıldır evli olan, iki çocuk sahibi Gisele Bündchen ile Tom Brady'nin tatildeki romantik anları objektiflere yansıdı.
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Ünlü top model Gisele Bündchen ile Amerikan futbolu yıldızı Tom Brady, Kosta Rika'da ailece tatil yapıyor.
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41 yaşındaki Brady ile 38 yaşındaki Bündchen, denizdeyken objektiflere takıldı.
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Çift, gün boyu çocukları 9 yaşındaki Benjamin ve 6 yaşındaki Vivian ile birlikte plajın keyfini çıkardı.
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12 yıldır birlikte olan ve 10 yıldır evli olan Brezilyalı model ile eşi, denizde sık sık romantik anlar yaşadı.
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Çift, birbirlerine tutkulu öpücükler kondururken görüntülendi.
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İşte 2007’den bu yana birlikte olan, iki çocuk sahibi çiftin romantik tatilinden yansıyanlar...
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