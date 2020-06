Gisele Bündchen: Irkçılığa karşı birlik olmalıyız (ABD’yi ayağa kaldıran George Floyd cinayetine ünlülerden tepkiler)

Adele

"George Floyd cinayeti dünya çapında şok dalgaları yarattı, sayısız kişi buna katıldı. Protestolar ve yürüyüşler aynı anda tüm dünyada gerçekleşiyor ve ivme kazanıyor. Haklı olarak öfkelen ama odaklan! Dinlemeye devam et, sormaya devam et ve öğrenmeye devam et! Şu anda cesaretimizin kırılmaması, manipüle edilmememiz önemli. Bu, sistematik ırkçılık, polisin şiddeti ve eşitsizlikle ilgili. Ve bu sadece Amerika ile ilgili değil! Irkçılık yaşıyor ve her yerde."