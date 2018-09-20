Gisele Bündchen Vogue’un kapağında tanınmaz halde
ntv.com.tr
Süper model Gisele Bündchen, Vogue İtalya’nın kapağı için efsanevi İtalyan şarkıcı Mina Mazzini kılığında poz verdi. “Modellik yaparken farklı rollere bürünmeyi eğlenceli buluyorum” diyen Bündchen’i bu haliyle tanımak neredeyse imkansız.
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Dünyaca ünlü süper model Gisele Bündchen, Vogue İtalya için objektif karşısına geçti.
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Derginin Ekim 2018 sayısı için kapak pozu veren 38 yaşındaki Brezilyalı modeli kapak fotoğrafından tanımak neredeyse imkansız.
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Bündchen, dergi kapağı için Dior tasarımı kıyafeti, başarılı makyajı ve kızıl saçlarıyla efsanevi İtalyan şarkıcı Mina Mazzini’ye dönüştü.
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Ünlü model, 1960'lar ortasından 70'ler ortasına kadar İtalyan televizyon varyete gösterilerinin ve pop müziğin baskın isimlerinden biri olan ve en çok da Giorni adlı şarkısıyla tanınan Mina Mazzini’yi taklit eden bu kapak fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.
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Şov dünyasındaki 60’ıncı yılını kutlayan Mina Mazzini rolüyle objektife poz veren Bündchen, “Modellik yaparken farklı rollere bürünmeyi ve tamamen farklı hissetmeyi her zaman çok eğlenceli buluyorum” notuyla fotoğrafını paylaşarak kamera arkası ekibine teşekkür etti.
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20 yılı aşkın modellik kariyerinde 2 binden fazla dergi kapağına poz veren iki çocuk annesi model, bu yılın başında Amerikan Vogue dergisine verdiği röportajda kendisini bir model olarak düşünmediğini söylemişti.
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Amerikan futbolu oyuncusu Tom Brady ile 2009’dan bu yana evli olan Bündchen, “Modellik benim yaptığım bir meslek ve sahip olduğum kariyer. Bana dünyayı görme fırsatı veriyor ve iyi bir kazanç sağlıyor. Ama asla beni tanımlamıyor” demişti.