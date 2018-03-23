Gisele Bündchen yeni projesini böyle duyurdu

Yıllardır yoga yaparak formunu koruyan ünlü model Gisele Bündchen keni kitabının heyecanını sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla paylaştı. 37 yaşındaki modelin kocasını havalara kaldırdığı bu poz dikkat çekti.
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Brezilyalı model Gisele Bündchen, kaleme aldığı Dersler: Anlamlı Bir Hayata Doğru Uzanan Yolum (Lessons: My Path to a Meaningful Life) adlı kitabının yayınlanması nedeniyle yaşadığı heyecanı sosyal medya hesabından duyurdu.
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37 yaşındaki iki çocuk annesi Bündchen'in kitabını duyurduğu paylaşımındaki bir poz ise kelimenin tam anlamıyla olay yarattı.
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Bündchen'in kocası Tom Brady elleri ve ayaklarıyla havaya kaldırdığı pozu takipçilerini hem şaşırttı hem de takdir topladı.
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Bündchen kitabında 37 yıllık hayat yolculuğunu anlatıyor. Bir zamanlan Victoria's Secret'ın yüzü olan oradan ayrılıp kendi kanatlarıyla uçmaya başlayan ünlü model paylaşımında yaşadığı yıllar boyunca edindiği deneyimlerin kendisini değiştirdiği ve bugüne getirdiğini belirtti.
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Bündchen, bütün bu iniş ve çıkışlarla dolu hayat deneyimini, paylaşmaktan mutluluk duyduğunu da açıkladı.
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Tom Brady ve Gisele Bündchen, 2009 yılından bu yana evli.
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Çiftin biri kız diğeri erkek iki çocukları bulunuyor. Brady'nin eski ilişkisinden dünyaya gelen oğlu da zaman zaman aileyle birlikte kalıyor.