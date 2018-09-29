Gisele Bündchen: Yoga ve meditasyona merak sarıp, toparlandım
Dünyanın en başarılı modelleri arasında yer alan ve özel hayatıyla da örnek gösterilen Gisele Bündchen, yeni otobiyografisinde şaşırtan açıklamalar yaptı.
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Dünyanın en çok kazanan süper modeliyken "Vücudum mankenliği bırakamamı istiyor" diyerek mesleğe veda kararı alan Eski Victoria’s Secret meleği Gisele Bündchen, 2 Ekim’de piyasaya çıkacak Lessons: My Path to a Meaningful Life adlı otobiyografisi hakkında People dergisine röportaj verdi.
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2Kitabıyla ses getirecek olan model, “Dışarıdan her şey mükemmel görünebilir ama gerçekte bir insanın neler yaşadığını bilemezsiniz” dedi.
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32003 yılında, 23 yaşındayken geçirdiği panik ataklar yüzünden klostorofobik (kapalı yerde kalma korkusu) birine dönüştüğünü ifade eden model, “Çok güçsüz hissediyordum. Dünyam gittikçe küçülüyordu ve nefes almakta zorlanıyordum” şeklinde konuştu.
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Bündchen, “Sürekli şekerli yiyecekler, sigara ve alkol tüketiyordum. Her şeye bir son vermeyi istedim" dedi.
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538 yaşındaki model "Dünyamı yerle bir eden bu durumdan kurtulmayı ve endişelerimi geride bırakmayı planlıyordum. Bir gün, hayatta kalmayı seçtim. Profesyonel yardım alıp, ilaç kullanmaya başladım. Yoga ve meditasyona merak sarıp, toparlandım” dedi.
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6İki çoçuk annesi Brezilyalı efsane model, ülkesinde düzenlenen 2016 Rio Olimpiyat Oyunlar'ının açılışında podyuma çıkmış ve kariyerini unutulmaz bir final yürüyüşü ile taçlandırmıştı.