Gisele Bündchen'den aşk dolu kutlama: Seni seviyorum

08.11.2025 09:49

NTV - Haber Merkezi

Yaklaşık 9 ay önce üçüncü kez anne olan Gisele Bündchen, jiu jitsu eğitmeni sevgilisi Joaquim Valente'nin doğum gününü romantik bir pozla kutladı.

Dünyaca ünlü Brezilyalı süper model Gisele Bündchen ile Amerikan futbolcusu Tom Brady, 13 yıllık evliliklerini 31 Ekim 2022'de sonlandırdı.

ARADIĞI AŞKI BULDU

Tom Brady ile evliliğinden Benjamin ve Vivian adında iki çocuğu bulunan Gisele Bündchen, ayrılıktan 1 yıl sonra aradığı mutluluğu buldu.

45 yaşındaki ünlü model, kişisel spor eğitmeni ve jiu jitsu hocası Joaquim Valente ile yeni bir aşka yelken açtı.

İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çiftten Joaquim Valente, 38 yaşına bastı. Gisele Bündchen de sevgilisinin doğum gününü romantik bir paylaşımla kutladı.

"DOĞUM GÜNÜN KUTLU OLSUN"

Gün batımında sevgilisi ve bebeğiyle yürürken çekilen bir fotoğrafı takipçileriyle paylaşan ünlü model, "Doğum günün kutlu olsun. Seni seviyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Gisele Bündchen ile Joaquim Valente, şubat 2025'te ilk çocuklarını kucaklarına aldı. Üçüncü kez anne olan ünlü model, zaman zaman minik oğluyla fotoğraflarını paylaşsa da adını henüz açıklamadı.