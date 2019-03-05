Gişeye Öldür Beni Sevgilim damgası (Box Office 1-3 Mart 2019)
BKM yapımı Öldür Beni Sevgilim, 132.134 seyirci tarafından izlenerek ilk hafta sonunda Box Office Türkiye'nin birinci sırasına yerleşti. Bir diğer BKM yapımı Organize İşler Sazan Sarmalı ise 2019 yılının şu ana kadarki en düşük seyircili hafta sonunda ikinci sırada yer alan yapım oldu. 78.543 seyirci tarafından izlenen film, toplamda 3.384.867 seyirciye erişti. İşte 1-3 Mart 2019 haftası gişe rakamları...
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1Mutlu Lazzaro
1.485
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2Musabbar
4.469
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3
Tabaluga
17.068
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4
Yalan Dolan
38.703
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5
Bir Aşk İki Hayat
50.472
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6
Hep Yek 3
52.323
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7
Karlar Kraliçesi 4
53.966
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8
Organize İşler Sazan Sarmalı
78.543
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9
Öldür Beni Sevgilim
132.134