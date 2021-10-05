Givenchy'nin kolyesi tartışmaya neden oldu

nda 2022 koleksiyonunu tanıtan Fransız moda evi Givenchy, tercih ettiği bir kolyesiyle tartışma yarattı.

Kesilmiş bir idam ipini andıran kolyeye köleliği ve intiharı çağrıştırdığı için tepki yağdı.

Ancak moda evi bu tasarımla şiddet karşıtlığı ve özgürlüğünü kazanmış bir kadının temsil edildiğini açıkladıb





