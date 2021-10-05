Givenchy'nin kolyesi tartışmaya neden oldu

Givenchy'nin idam ipini andıran kolyesi tartışmalara neden oldu. Fransız moda evi, köleliği ve intiharı çağrıştırdığı için eleştirilen tasarımın şiddet karşıtlığını temsil ettiğini açıkladı. Paris Moda Haftası'nda 2022 koleksiyonunu tanıtan Fransız moda evi Givenchy, tercih ettiği bir kolyesiyle tartışma yarattı. Kesilmiş bir idam ipini andıran kolyeye köleliği ve intiharı çağrıştırdığı için tepki yağdı. Ancak moda evi bu tasarımla şiddet karşıtlığı ve özgürlüğünü kazanmış bir kadının temsil edildiğini açıkladıb 2019'da moda evi Burberry, idam ipiniandıran benzir tasarımı için özür dilemişti. İşte tasarımının arkasında duran Givenchy defilesinden fotoğraflar...