Givenchy'nin kolyesi tartışmaya neden oldu

Givenchy'nin idam ipini andıran kolyesi tartışmalara neden oldu. Fransız moda evi, köleliği ve intiharı çağrıştırdığı için eleştirilen tasarımın şiddet karşıtlığını temsil ettiğini açıkladı.

05.10.2021 - 10:00

Givenchy'nin kolyesi tartışmaya neden oldu - 1
Paris moda Haftası'nda 2022 koleksiyonunu tanıtan Fransız moda evi Givenchy, tercih ettiği bir kolyesiyle tartışma yarattı.

Givenchy'nin kolyesi tartışmaya neden oldu - 2
Kesilmiş bir idam ipini andıran kolyeye köleliği ve intiharı çağrıştırdığı için tepki yağdı.

Givenchy'nin kolyesi tartışmaya neden oldu - 3
Ancak moda evi bu tasarımla şiddet karşıtlığı ve özgürlüğünü kazanmış bir kadının temsil edildiğini açıkladıb 


Givenchy'nin kolyesi tartışmaya neden oldu - 4
2019'da moda evi Burberry, idam ipiniandıran benzir tasarımı için özür dilemişti. İşte tasarımının arkasında duran Givenchy defilesinden fotoğraflar...
Givenchy'nin kolyesi tartışmaya neden oldu - 5
Givenchy'nin kolyesi tartışmaya neden oldu - 6
Givenchy'nin kolyesi tartışmaya neden oldu - 7
Givenchy'nin kolyesi tartışmaya neden oldu - 8
Givenchy'nin kolyesi tartışmaya neden oldu - 9
Givenchy'nin kolyesi tartışmaya neden oldu - 10
Givenchy'nin kolyesi tartışmaya neden oldu - 11
Givenchy'nin kolyesi tartışmaya neden oldu - 12
Givenchy'nin kolyesi tartışmaya neden oldu - 13

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