Gizem alışverişe tövbe ediyor (Jet Sosyete yeni bölüm ayrıntıları)

Dizinin yeni bölümünde; Ozan işlediği bir suçtan ötürü, bir okul inşaatında inşaat işçisi olarak çalışacağı kamu hizmeti cezası alır. Diğer yanda Gizem, Cengiz’le iddiaya girer: Gizem bir hafta boyunca alışveriş yapmayacak ve karşılığında Cengiz de ona pırlanta bileklik hediye edecektir.