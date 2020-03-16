Gizem alışverişe tövbe ediyor (Jet Sosyete yeni bölüm ayrıntıları)

ntv.com.tr 16.03.2020 - 12:06
Gülse Birsel imzalı, BKM yapımı komedi dizisi Jet Sosyete, puhutv’den sonra ilk kez yayınlanan bölümleriyle çarşamba günleri Star TV’de seyircisiyle buluşuyor. Dijitalde rekor izlenme rakamlarına ulaşan Jet Sosyete, yüksek kahkaha temposu ve unutulmaz karakterleriyle seyircisini ekran başına kilitliyor.
Öte yandan Alara, Ozan’ın inşaatta birlikte çalıştığı arkadaşıyla tanışır ve onu daha da yakından tanıyabilmek için Ozan gibi suç işleyerek kamu hizmeti cezası almaya karar verir. İlayda’nın başı ise şirketin tuvaletini kullanmakta zorlandığı için derttedir.
JET SOSYETE’DE DEPREM PANİĞİ
İlayda’nın afet uzmanı yeni sevgilisi Levent (Şükrü Özyıldız), yaşanan depremin ardından site sakinlerine eğitim verir. İlayda, etraftaki kadınların tavsiyesiyle Levent’i yakınında tutmaya karar verir ve sürekli ona ihtiyacı varmış gibi davranır. Diğer yanda Şennur depremden sonra krizi fırsata çevirmek için gayrimenkul almaya karar verir. Gizem deprem çantası hazırlamaya başlar ancak hangi kombinleri seçeceği tartışma konusu olur.
Cengiz Bozkurt, Derya Karadaş, Gülse Birsel, Hasibe Eren, Sarp Apak, Şahin Irmak, Enis Arıkan, Ayşenil Şamlıoğlu, Tuğba Çom, Deniz Cengiz, Ecem Uzun, Emre Taştekin'in rol aldığı Jet Sosyete'nin yeni bölümü TV'de ilk kez Star'da ekrana gelecek.