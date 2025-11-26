Gizem Karaca doğumdan sonra ilk kez paylaştı: Tam 5 ay önce bugün
26.11.2025 16:58
NTV - Haber Merkezi
Birkaç ay önce ilk kez anne olan ve şimdilerde bebeğiyle ilgilenen Gizem Karaca, doğum sonrası çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabından ilk kez paylaştı.
İş insanı Kemal Ekmekçi ile 2017 yılında bu yana mutlu evliliği süren Gizem Karaca, geçtiğimiz haziran ayında ilk kez anne oldu.
Uzun süredir ekranlardan uzak olan ve bebeğine Leyla Yaz adını veren ünlü oyuncu, şimdilerde tüm vaktini kızıyla geçiriyor.
Zaman zaman kızıyla paylaşım yapan Gizem Karaca, doğum yaptığı günden yeni kareleri takipçileriyle paylaştı.
"AYLAR ÖNCE BUGÜN YAZ DOĞMUŞTU"
33 yaşındaki ünlü oyuncu, ilk kez paylaştığı karelere “Tam 5 ay önce bugün hastanedeydik. Yaz doğmuştu” notunu düştü.
Gizem Karaca, sözlerine “Nasıl olacak nasıl yapacağız derken, şimdi korkusuzca dünyayı keşfediyoruz” diye devam etti. Ünlü oyuncunun paylaşımı büyük ilgi gördü.