Gizem Karaca doğumdan sonra ilk kez paylaştı: Tam 5 ay önce bugün

İş insanı Kemal Ekmekçi ile 2017 yılında bu yana mutlu evliliği süren Gizem Karaca, geçtiğimiz haziran ayında ilk kez anne oldu.

Uzun süredir ekranlardan uzak olan ve bebeğine Leyla Yaz adını veren ünlü oyuncu, şimdilerde tüm vaktini kızıyla geçiriyor.