Gizem Karaca ile Neslihan Atagül bir arada. Ünlü isimlerin bebekli günleri

Kendisi gibi oyuncu Kadir Doğulu ile mutlu bir evliliği olan Neslihan Atagül, birkaç ay önce oğlu Aziz'i dünyaya getirdi.

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Gizem Karaca da geçtiğimiz haziran ayında kızı Leyla'yı kucağına alarak ilk kez anne oldu.