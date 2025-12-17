Gizem Karaca ile Neslihan Atagül bir arada. Ünlü isimlerin bebekli günleri
17.12.2025 12:29
Son Güncelleme: 17.12.2025 12:42
NTV - Haber Merkezi
Magazin dünyasının bazı ünlüleri kısa süre önce bebek sahibi oldu. Hayatlarında yeni bir sayfa açılan ünlüler, bebekleriyle geçirdiği anları sık sık paylaşıyor.
Kendisi gibi oyuncu Kadir Doğulu ile mutlu bir evliliği olan Neslihan Atagül, birkaç ay önce oğlu Aziz'i dünyaya getirdi.
Uzun süredir ekranlardan uzak olan Gizem Karaca da geçtiğimiz haziran ayında kızı Leyla'yı kucağına alarak ilk kez anne oldu.
GİZEM KARACA-NESLİHAN ATAGÜL
İlk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan ünlü oyuncular, çocuklarıyla bir araya geldi. Bu anları takipçileriyle paylaşan Karaca, "Kahveler soğuk içildi. Toplam 10 dakika çocuk dışında başka bir şey konuşabildik. Yaz ve Aziz aralarında bir kaç bebekçe laf etti, kesin bizi çekiştirdiler. Bir ara ayrı odalardan mesajlaşıldı ama bir şekilde bir araya gelip iki kelam edildi" ifadelerini not düştü.
DİLAN TELKÖK
Oyuncu Berkay Hardal ile mutlu bir evliliği olan Dilan Telkök de oğlu Noyan'ın doğumuyla ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşadı. Bebeğiyle sık sık paylaşım yapan ünlü isim, Noyan'ın kahvaltı ettiği anları gözler önüne serdi.
TOLGA SARITAŞ
Zeynep Mayruk ile mutlu bir evliliği olan oyuncu Tolga Sarıtaş da 22 Eylül tarihinde ilk kez baba oldu. Ünlü oyuncunun minik oğlu Ali ile yeni pozunu eşi paylaştı.
OBEN ALKAN
Oyuncu Bora Akkaş ile Oben Alkan da iki yıl önce kızları Suzan'ı kucaklarına alarak anne baba oldular. Ünlü çiftten Oben Alkan, kızının yeni oyuncağıyla oynadığı anları takipçileriyle paylaştı.
BAŞAK GÜMÜLCİNELİOĞLU
Başak Gümülcinelioğlu ile Çağrı Çıtanak da birkaç ay önce ilk kez anne baba oldu. Oğluna Devin adını veren Gümülcinelioğlu, yüzünü göstermediği minik oğluyla fotoğrafını paylaştı.
EZGİ MOLA
Oğlu Can'ı kucağına alarak anne olan Ezgi Mola, vaktinin tamamını çocuğuyla geçiriyor. Ünlü isim, oğluyla yolculuk öncesi çekilen fotoğrafını paylaştı.
ASLI ENVER-EDA ECE
4 Temmuz 2023'te ilk kez anne olan Aslı Enver, kızına Elay adını verdi. Basketbolcu Buğrahan Tuncer ile evlenen Eda Ece de 2024'te kızı Mina İpek'i dünyaya getirdi.
Yakın arkadaş olan Aslı Enver ile Eda Ece, sık sık kızlarıyla birlikte vakit geçiyor. Ünlü isimler, birkaç hafta önce kızlarıyla bu fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sundu.