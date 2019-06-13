Gizem Karaca: Nur içinde uyusun benim Kaju kızım

1 Geçen gün kedisinin kaybolduğu haberini Instagram hesabından paylaşan, daha sonra Kaju'nun bir otomobilin altında kaldığını öğrenen Gizem Karaca, sevimli dostuna veda mesajı yayınladı. 26 yaşındaki oyuncu Instagram'dan paylaştığı fotoğraf serisinin altında şunları yazdı:

2 Ben ona hep kanatsız meleğim derdim ama artık kanatları var... Hayatıma öyle bi anda girdi ve şirinliğiyle sahiplenmesiyle dokundu ki asla unutamayacağım.





3 Daha 1 haftalıkken gözleri iltihaplı anne sütü emmemiş geldi elime, onu biberonlarla büyüttük. Her gece ayak ucumda uyuyup her sabah üstüme atlayarak uyandırdı. Nerdeyse o bana baktı ve iyi geldi diyebilirim. Asla nankör şımarık bir kedi değildi.





4 Gidişi çok acı oldu kapımın önünde öyle bulmak. Bana gelen yorumlara mesajlara aldırış etmiyorum, belki size göre abartıyorum ama umrumda değil ne düşündüğünüz. Tabii ki de daha büyük acılar vardır ama unutmayın ki herkesin acısı kendine.





5 Lütfen arabalarınızı daracık sokaklarda hızlı kullanmayın, hiç bir anlamı yok. Ya küçücük bir çocuk olsaydı? O zaman çarpan arabaya hak vermezdiniz.



