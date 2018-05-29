Gizem Karaca: Suçsuzluğum ortaya çıkacak

1 2011’de Miss Turkey’de ikinci olan ardından oyunculuğa adım atan Gizem Karaca, bu hafta ‘Hürkuş: Göklerdeki Kahraman’ filmiyle geçtiğimiz hafta seyirci karşısına çıktı. Milliyet'ten Senem Aydın'a konuşan Karaca, uyuşturucu davasında çıkan kararı, özel hayatını ve bilinmeyenlerini anlattı. Hapis cezasına çarptırılan 25 yaşındaki Karaca, "Çok şükür, işimde ve özel hayatımda mutluyum. Keyfimi bozacak bir şey yok" diyor.

2 Geçtiğimiz günlerde açıklanan kararla 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan dört yıl, iki ay ceza alan Gizem Karaca konuyla iligli, "Türk adaletine güveniyorum, bu dosyayla ilgili suçsuzluğum ortaya çıkacak. Devam eden bir yargılamada konuşmam doğru olmaz, zira benim bile bilmediğim, dosyada olmayan şeyler basında çıkıyor, ben de oradan takip ediyorum" açıklamasını yaptı.

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Eşi Kemal Ekmekçi'nin en büyük destekçi olduğunu söyleyen, "Hep yanımda. Şimdi İzmir’de, ben de birkaç gün sonra yanına gideceğim" dedi.

4 Karaca evliliğin hayatında neleri değiştirdiği sorusuna, "Tek değişen şey, soyadım oldu. Onun dışında bir farklılık yok. Güzel bir hayat hazırlıyoruz kendimize" diyerek yanıtladı.

5 Anne olmak istediğini de dile getiren Karaca, "Arkadaşlarımız ve ailelerimiz de soruyor. Çocukları çok seviyoruz, istiyoruz da ama hazır değiliz galiba" ifadelerini kullandı.