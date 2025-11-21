Gizem Karaca'dan kızı Leyla Yaz ile yeni paylaşım
21.11.2025 11:19
NTV - Haber Merkezi
Birkaç ay önce ilk kez anne olan ve şimdilerde bebeğiyle ilgilenen Gizem Karaca, minik kızıyla yeni bir paylaşım yaptı.
2017 yılında bu yana iş insanı Kemal Ekmekçi ile mutlu evliliği süren Gizem Karaca, geçtiğimiz haziran ayında ilk kez anne oldu.
Uzun süredir ekranlardan uzak olan ve bebeğine Leyla Yaz adını veren ünlü oyuncu, şimdilerde tüm vaktini kızıyla geçiriyor.
Zaman zaman yaklaşık 5 aylık bebeğiyle paylaşım yapan Gizem Karaca, bu karelere bir yenisini daha ekledi.
"KAHVEMİ RAHAT İÇİYORUM"
Henüz yüzünü göstermediği kızını aktivite masasında oynarken fotoğraflayan Karaca paylaşımına şu notu düştü:
"Masabaşı iş ayarladık ona. Kahvemi rahat içiyorum."
Daha önce "Eve Düşen Yıldırım", "Şampiyon", "Organik Aşk", "Baraj" gibi birçok projede rol alan 33 yaşındaki ünlü oyuncunun paylaşımı büyük ilgi gördü.