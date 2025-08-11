Gizli otizmi ele veren 10 soru
Sosyal medyada sağlık alanında çeşitli içerikler üreteten Dr. Sermed Mezher, otizm spektrumunda olabileceğinden şüphelenen kişilerin kendilerine sorabileceği bazı önemli soruları açıkladı.
Dr. Mezher’in TikTok'ta 56 binden fazla izlenen viral videosunda, 16 yaş ve üzerindeki bireyler için geliştirilen ve yaygın olarak kullanılan AQ-19 testinden örnekler yer alıyor. Bu test, bir kişinin tam kapsamlı otizm değerlendirmesine ihtiyaç duyup duymadığını belirlemeye yardımcı oluyor.
Dr. Mezher videoda, “Eğer testten altı veya daha düşük bir puan alırsanız, otizm olasılığı düşüktür” ifadelerini kullandı.