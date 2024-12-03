Gizli servis ajanından iletişim sırları: Kontrolü nasıl ele alırsınız?

ABD başkanlarını koruyan eski Gizli Servis ajanı Evy Poumpouras, iletişimde kontrol sağlamanın ve insanları ikna etmenin gizli yöntemlerini paylaştı.

Gizli servis ajanından iletişim sırları: Kontrolü nasıl ele alırsınız? - 1

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Amerika Birleşik Devletleri'nde George W. Bush, Bill Clinton ve Barack Obama gibi başkanları koruyan eski Gizli Servis ajanı Evy Poumpouras, insanları ikna etmenin ve kontrolü sağlamanın gizli yöntemlerini açıkladı.

2000-2012 yılları arasında görev yapan Poumpouras, aktif dinlemenin gücünü vurguladı ve insanların iletişimde yaptığı en büyük hatanın "çok konuşmak" olduğunu belirtti.

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Gizli servis ajanından iletişim sırları: Kontrolü nasıl ele alırsınız? - 2

"ÇOK KONUŞMAK KONTROLÜ KAYBETTİRİR"

Poumpouras, iletişimde hakimiyet kurmanın konuşmakla değil, dinlemekle mümkün olduğunu söyledi:

"İnsanların, ‘Konuşursam kontrol bende olur’ diye düşündükleri bir efsane var, ama bu tamamen çöp," dedi. Ona göre, bir konuşmada sadece siz konuşuyorsanız, karşınızdaki kişi sizin hakkınızda her şeyi öğrenir: değerlerinizi, inançlarınızı ve zayıf noktalarınızı.

Gizli servis ajanından iletişim sırları: Kontrolü nasıl ele alırsınız? - 3

İKNA ETMENİN ANAHTARI: MOTİVASYONU ANLAMAK

Poumpouras’a göre, birine istediğinizi yaptırmanın yolu, o kişinin motivasyonlarını anlamaktan geçiyor.

"Bir kişinin neden belli bir davranışı sergilediğini anlamalısınız. Saygı, güvenlik, aile, para veya statü gibi unsurlar, insanların kararlarını etkileyen temel motivasyon kaynaklarıdır" diye açıkladı.

Gizli servis ajanından iletişim sırları: Kontrolü nasıl ele alırsınız? - 4

BU KİŞİNİN İHTİYACI NE?

Poumpouras, iletişimde başarılı olmak için karşıdaki kişinin ihtiyaçlarını ön planda tutmanın önemini vurguladı. 

"İhtiyacım var” yerine, “Bu kişinin ihtiyacı ne?” diye sorulması gerektiğinin altını çizdi. 

Gizli servis ajanından iletişim sırları: Kontrolü nasıl ele alırsınız? - 5

İLETİŞİMİN BÜYÜK KISMI BEDEN DİLİ İLE YAPILIYOR

Aktif Dinleme ve Beden Dili Önemli
Eski ajan, birini gerçekten tanımak ve motive etmek için dinlemenin yanı sıra, beden dilini gözlemlemenin de kritik olduğunu ifade etti:

"İletişimimizin büyük bir kısmını bedenlerimiz aracılığıyla yapıyoruz, kelimelerle değil," dedi.

Gizli servis ajanından iletişim sırları: Kontrolü nasıl ele alırsınız? - 6

GÜVENİN DİYENLERE DİKKAT!

Poumpouras, 12 yıllık Gizli Servis tecrübesinden edindiği en önemli dersi de paylaştı:
"Birisi size ‘Bana güvenin, ne yaptığımı biliyorum’ diyorsa, bu genellikle yapmanız gereken son şeydir." 

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