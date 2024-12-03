Gizli servis ajanından iletişim sırları: Kontrolü nasıl ele alırsınız?

"ÇOK KONUŞMAK KONTROLÜ KAYBETTİRİR"

Poumpouras, iletişimde hakimiyet kurmanın konuşmakla değil, dinlemekle mümkün olduğunu söyledi:

"İnsanların, ‘Konuşursam kontrol bende olur’ diye düşündükleri bir efsane var, ama bu tamamen çöp," dedi. Ona göre, bir konuşmada sadece siz konuşuyorsanız, karşınızdaki kişi sizin hakkınızda her şeyi öğrenir: değerlerinizi, inançlarınızı ve zayıf noktalarınızı.