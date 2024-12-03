Gizli servis ajanından iletişim sırları: Kontrolü nasıl ele alırsınız?
ABD başkanlarını koruyan eski Gizli Servis ajanı Evy Poumpouras, iletişimde kontrol sağlamanın ve insanları ikna etmenin gizli yöntemlerini paylaştı.
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Amerika Birleşik Devletleri'nde George W. Bush, Bill Clinton ve Barack Obama gibi başkanları koruyan eski Gizli Servis ajanı Evy Poumpouras, insanları ikna etmenin ve kontrolü sağlamanın gizli yöntemlerini açıkladı.
2000-2012 yılları arasında görev yapan Poumpouras, aktif dinlemenin gücünü vurguladı ve insanların iletişimde yaptığı en büyük hatanın "çok konuşmak" olduğunu belirtti.