Gizlice kıskanıldığınızı gösteren 6 işaret
Sosyal ilişkileri zehirleyen etkenlerin başında gelen kıskançlık duygusu, genellikle kişinin kendini yetersiz hissetmesi nedeniyle ortaya çıkar. Bağlanma stilleri, travmatik deneyimler, kontrol ihtiyacı ve toplumsal faktörler de kıskançlık duygusunun büyümesinde etkilidir. Klinik Psikolog Beyhan Budak, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda, gizli kıskançlığın 6 belirtisini paylaştı.
Uzman isim, kıskanç bireylerin kendilerini şu işaretlerle ele verebileceklerini söyledi:
''Kıskanç kişi; her davranışını, yaptığını, giydiğini eleştirir. Bir süre sonra bir bakarsın ki aynısını taklit ediyor, senin gibi davranıyor, senin gibi giyiniyor ama sanki bunu kendi keşfetmiş, kendi fikriymiş gibi yapıyor.''