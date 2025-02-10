Gizlice kıskanıldığınızı gösteren 6 işaret

''Bugün sahip olduğun güzel şeyler konusunda senin ortaya koyduğun emeği hiç görmez, sen sadece şanslı olduğun için bunları elde etmişsin gibi düşünür çünkü kendi başarısızlıklarıyla yüzleşmek yerine sadece şanssız olduğu için bunlara ulaşamadığını düşünür.''

Kıskançlık; romantik ilişkiler, arkadaşlıklar, iş ilişkileri ve aile içi dinamiklerde de görülebilir. Duygusal olarak güçlü bir hissiyat olan kıskançlık duygusu, sosyal ilişkilerde çoğu zaman olumsuz sonuçlara yol açabilir. Bu nedenle bireylerin bu duyguyu kontrol altına almaları ve esiri olmamaları oldukça önemlidir.