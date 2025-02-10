Gizlice kıskanıldığınızı gösteren 6 işaret

Sosyal ilişkileri zehirleyen etkenlerin başında gelen kıskançlık duygusu, genellikle kişinin kendini yetersiz hissetmesi nedeniyle ortaya çıkar. Bağlanma stilleri, travmatik deneyimler, kontrol ihtiyacı ve toplumsal faktörler de kıskançlık duygusunun büyümesinde etkilidir. Klinik Psikolog Beyhan Budak, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda, gizli kıskançlığın 6 belirtisini paylaştı.

Gizlice kıskanıldığınızı gösteren 6 işaret - 1

Uzman isim, kıskanç bireylerin kendilerini şu işaretlerle ele verebileceklerini söyledi:

''Kıskanç kişi; her davranışını, yaptığını, giydiğini eleştirir. Bir süre sonra bir bakarsın ki aynısını taklit ediyor, senin gibi davranıyor, senin gibi giyiniyor ama sanki bunu kendi keşfetmiş, kendi fikriymiş gibi yapıyor.''

YAŞAM HABERLERİ

Gizlice kıskanıldığınızı gösteren 6 işaret - 2

''Dostane görünür böyle insanlar. Sanki hep senin yanındaymış gibi davranır ama özellikle sana kötü tavsiyeler verir çünkü hayatını sabote etmek ister.''

Gizlice kıskanıldığınızı gösteren 6 işaret - 3

''Seninle dalga geçer, sen de buna bozulduğun zaman 'çok alıngansın, hassassın' der.''

Gizlice kıskanıldığınızı gösteren 6 işaret - 4

''Senin büyük başarılarını sıradanlaştırır ama kendi küçük başarılarını göklere çıkartır, kendini yükseltmeyi çok sever.''

Gizlice kıskanıldığınızı gösteren 6 işaret - 5

''Senin başına güzel şeyler geldiği zaman bu konuda yorum yapmaktan çekinir, geride durur.''

Gizlice kıskanıldığınızı gösteren 6 işaret - 6

''Bugün sahip olduğun güzel şeyler konusunda senin ortaya koyduğun emeği hiç görmez, sen sadece şanslı olduğun için bunları elde etmişsin gibi düşünür çünkü kendi başarısızlıklarıyla yüzleşmek yerine sadece şanssız olduğu için bunlara ulaşamadığını düşünür.''

Kıskançlık; romantik ilişkiler, arkadaşlıklar, iş ilişkileri ve aile içi dinamiklerde de görülebilir. Duygusal olarak güçlü bir hissiyat olan kıskançlık duygusu, sosyal ilişkilerde çoğu zaman olumsuz sonuçlara yol açabilir. Bu nedenle bireylerin bu duyguyu kontrol altına almaları ve esiri olmamaları oldukça önemlidir.

DAHA FAZLA GÖSTER