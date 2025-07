Gluten intoleransınız olduğunu mu düşünüyorsunuz? Yanlış biliyor olabilirsiniz

Glutenin irritabl bağırsak sendromu (IBS) semptomlarını artırabileceğine dair yaygın inanç, bilimsel olarak her hastada geçerli olmayabilir. Kanada’daki McMaster Üniversitesi’nde yapılan yeni bir araştırma, glutenin sanıldığı kadar yaygın bir tetikleyici olmadığını öne sürüyor.



Sindirim Hastalıkları Kliniği’nde yürütülen çalışmada, gluten intoleransı olduğuna inanan ve bu nedenle glutensiz diyet uygulayan 28 IBS hastası incelendi. Katılımcılara bir hafta boyunca her gün farklı içeriklerde tahıl barları verildi: saf glüten, tam buğday unu ve glütensiz un içeren ürünler. Katılımcılar hangi barın hangi içerikte olduğunu bilmiyordu. Her bar sonrası iki haftalık bir araya izin verildi.