Gluten intoleransınız olduğunu mu düşünüyorsunuz? Yanlış biliyor olabilirsiniz

Çalışmanın kıdemli yazarı Prof. Premysl Bercik, "Bazı bireylerin glütene karşı gerçek bir hassasiyeti olabilir. Ancak birçok hasta için asıl belirleyici unsur, glutenin zararlı olduğuna dair güçlü inançlarıdır" dedi.



Araştırmacılar, bu inancın hastaları gereksiz ve potansiyel olarak zararlı diyet kısıtlamalarına yönelttiğine dikkat çekti. Glütensiz ürünlerin çoğu, daha fazla yağ, şeker ve tuz içermekle kalmayıp aynı zamanda daha az lif ve protein sunuyor. Bu da uzun vadede yetersiz beslenmeye ve yaşam kalitesinde düşüşe neden olabiliyor.



Dikkat çekici bir bulgu ise, sonuçlar kendilerine açıklansa dahi katılımcıların çoğunun glüteni tetikleyici olarak görmeye devam etmesiydi. Prof. Bercik, bu durumun psikolojik etkenlerle ilişkili olabileceğini vurguladı ve "Hastaların klinik yönetiminde psikolojik danışmanlık da mutlaka yer almalı" dedi.





