Göbek yağını yakmayı mı hedefliyorsunuz? Bu sebzeler metabolizmayı hızlandırıyor

İster lahana, ıspanak, kara lahana veya marul tercih edin, yapraklı yeşillikleri diyetinize dahil etmek kilo verme hedefinize yardımcı olacaktır. Her iki diyetisyen de lif açısından zengin ve çok yönlü oldukları için bunları öneriyor. "Sotelenebilir, salata olarak yenebilir veya ekmek yerine dürüm olarak kullanılabilirler. Yeşil yapraklı sebzeler, meyveler ve diğer malzemelerle yapılan yeşil smoothieler kilo kaybına ve göbek yağının eritilmesine yardımcı olabilir.