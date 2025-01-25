Göbek yağlarından kurtulmak için asla tüketmemeniz gereken 5 gıda

BEYAZ EKMEK

Beyaz ekmek, rafine edilmiş unla yapılır ve glisemik indeksi (GI) yüksek bir besindir. Yüksek GI, kan şekerinde hızlı bir artışa yol açar, bu da insülin salgılanmasını tetikler. İnsülin, vücutta yağ depolanmasına yardımcı olan bir hormondur. Yapılan araştırmalar, yüksek GI içeren gıdaların aşırı tüketiminin, özellikle karın bölgesinde yağ birikmesine yol açtığını göstermektedir. Ayrıca, beyaz ekmek gibi rafine karbonhidratlar, bağırsak mikrobiota dengesini bozarak obezite riskini artırabilir.



