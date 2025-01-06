Göbek yağlarını eriten besinler hangileri? Günde 2 kaşık yemek yetiyor: Omega-3 zengini
Vücudun en inatçı eriyen yağlarının bulunduğu göbek bölgesi, birçok kişinin ortak problemlerinden biri. Göbek yağlarının erimesinde, düzenli egzersiz yapmanın yanı sıra beslenme tarzı da oldukça önemli bir yer tutuyor. Uzmanlar, bu noktada lif ve sağlıklı yağlar yönünden zengin besinlerin tüketilmesini öneriyor.
CHİA TOHUMU
Chia tohumu, omega-3 yağ asitleri, lif ve protein açısından zengindir. Bu bileşikler, yağ yakımını destekler. 2016 yılında yapılan bir araştırma, chia tohumlarının, abdominal yağları azalttığını ve sindirim sistemini düzenlediğini ortaya koydu.
Chia tohumunun günde 1 ila 2 kaşık tüketilmesinin, yeterli olduğu düşünülüyor.