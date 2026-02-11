Göbeklitepe sergisi Almanya'da
11.02.2026 11:54
NTV - Haber Merkezi
Dünyanın bilinen en eski yerleşim yeri Göbeklitepe ve çevresindeki Taş Tepeler'den çıkarılan 89 eser, sergi için Almanya'ya götürüldü. Berlin'deki serginin açılışını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Alman mevkidaşı ile yaptı. Haber: Tuana Çiftçi
Şanlıurfa'da keşfedildiğinde tarihin sıfır noktası olarak kabul edilen Göbeklitepe'de yaşamış insanlığın en eski toplumunun hikayesi Avrupa'ya taşındı.
"Toplumun Keşfi: 12.000 Yıl Önce Göbeklitepe ve Taş Tepelerde Yaşam" sergisi Almanya'da başladı.
Başkente Berlin'deki serginin açılışı, Türkiye ve Almanya kültür bakanlarının katılımıyla gerçekleştirildi.
Sergide toplam 89 eser ve 4 replika yer alıyor.
Doğuş Grubu sponsorluğunda yürütülen Göbeklitepe kazıları ve çevresindeki arkeolojik keşifler, tapınaklar, taş sütunlar, kabartmalar ve figüratif heykeller üzerinden anlatılıyor.
Dünyaca ünlü fotoğraf sanatçısı Isabel Munoz'un Taş Tepeler'de çektiği fotoğraflar da sergide yer alıyor.
"KEŞFETMEKLE KALMIYORUZ"
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin yeni bir strateji yoluyla devam ettiğini dile getirdi.
Ersoy, "Kültür diplomasisinde yeni bir stratejisi var. Ne yapıyoruz biz keşfetmekle kalmıyoruz. Keşfettiklerimizi koruyoruz. Keşiflerimizi dünyaca paylaşılmasını sağlıyoruz." dedi.
Göbeklitepe'de 12 ülkeden kazı ekiplerinin geldiğini, 100 kilometrelik bir bölgede kazıların olduğunu dile getiren Ersoy, "Berlin dediğimiz zaman hem Almanya'nın hem Avrupa'nın kültür ve sanattaki başkenti olarak kabul ediliyor. O yüzden serginin burada açılması ayrı bir öneme sahip." ifadelerini kullandı.