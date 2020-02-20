Göbeklitepe'nin gizemi moda ile birleşiyor (Alessandra Ambrosio podyumda)
İstanbul'da düzenlenecek Dosso Dossi Fashion Show için dünyanın bilinen en eski yerleşim birimi Göbeklitepe konseptinde podyum hazırlanacak. Dünyaca ünlü model Alessandra Ambrosio da poyumda boy gösterecek.
20.02.2020 - 13:27
Antalya'da gerçekleştirdikleri moda şovlarıyla dünya moda etkinlikleri arasına adını yazdıran Dosso Dossi Fashion Show, 17 Mart günü İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenecek defile için Göbeklitepe'nin birebir kopyası podyum hazırlıyor.
Defilenin baş mankeni olan Alessandra Ambrosio ile diğer mankenler, 10 metre yüksekliğindeki podyumda ürünleri tanıtacak.
Dünya mirası sit alanı olarak gösterilen Göbeklitepe'nin ve Anadolu'nun tanıtımı için hazırlık yaptıklarını anlatan Dosso Dossi yönetimi, defileyi yurt içi ve yurt dışından yüzlerce basın mensubunun takip edeceğini söyledi.
Dosso Dossi yönetimi,, gerçekleşecek şov ile dünyanın ilgisini Anadolu'ya çekmek istediklerini, insanlık tarihinde bir dönüm noktası olan Göbeklitepe'nin modayla da anılması için ellerinden geleni yapacaklarını açıkladı.
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