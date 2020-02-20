Göbeklitepe'nin gizemini moda ile birleşiyor (Alessandra Ambrosio podyumda)

Defilenin baş mankeni olan Alessandra Ambrosio ile diğer mankenler, 10 metre yüksekliğindeki podyumda ürünleri tanıtacak.

Dünya mirası sit alanı olarak gösterilen Göbeklitepe'nin ve Anadolu'nun tanıtımı için hazırlık yaptıklarını anlatan Dosso Dossi yönetimi, defileyi yurt içi ve yurt dışından yüzlerce basın mensubunun takip edeceğini söyledi.

Dosso Dossi yönetimi,, gerçekleşecek şov ile dünyanın ilgisini Anadolu'ya çekmek istediklerini, insanlık tarihinde bir dönüm noktası olan Göbeklitepe'nin modayla da anılması için ellerinden geleni yapacaklarını açıkladı.