Göbeklitepe'ye ziyaretçi akını
Anadolu Ajansı
Doğuş Grubu'nun 20 yıl boyunca ana sponsorluğunu üstlendiği Şanlıurfa'daki, Dünya Kültür Miras Listesi'nde yer alan Göbeklitepe, Türkiye'nin dört bir tarafından adeta ziyaretçi akınına uğruyor.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçen hafta resmi açılışı yapılan ve turizmde 2019'un "Göbeklitepe Yılı" ilan edilmesiyle gözlerin çevrildiği Göbeklitepe, sıcak havayı fırsat bilen ziyaretçilerin akınına uğruyor.
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Ordu'dan Adana'ya Muğla'dan Erzurum'a kadar Türkiye'nin farklı şehirlerinden Şanlıurfa'ya gelen çok sayıda kişi Göbeklitepe'de Neolitik döneme ait, yabani hayvan figürlü "T" biçimli dikili taşları ve tapınak kalıntılarını görme fırsatı buluyor.
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Ordu'dan bir otobüs kafileyle gelen Ufuk Ersoy, yaptığı açıklamada, daha önce medya aracılığıyla gördüğü Göbeklitepe'yi ilk defa ziyaret ettiğini söyledi.
Ören yerinin tanıtımının çok güzel yapıldığını belirten Ersoy, yıl içerisinde Göbeklitepe'ye ilginin katlanarak artacağına inandığını ifade etti.
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2019'un "Göbeklitepe Yılı" ilan edilişini ören yerini görünce dahi iyi anladığını vurgulayan Ersoy, şöyle devam etti:
"Gayet güzel bir organizasyon ve tanıtım burada yapılmış. Burası gerçekten insanları heyecanlandırıyor. 2019 yılının 'Göbeklitepe Yılı' ilan edilmesindeki haklılığı burayı görünce daha iyi anladık. Devletimiz ve büyüklerimiz gerçekten haklı bir karar almış, buranın dünyaya tanıtılmasında büyük yarar vardır. 12 bin yıl önce burada bir medeniyetin olduğunu düşünmek dahi bizleri heyecanlandırıyor. Türkiye'de böyle eserlerin olduğu bir yerin ülkemizde olması en önemli kazanımlarımızdan biridir. Çalışmalar devam ediyor, ileride çok daha güzel şeylerin ortaya çıkacağını düşünüyorum. Devletimizin özellikle burayı daha fazla gündemde tutup tanıtmasını istiyoruz."
İşte Göbeklitepe'den yansıyan son kareler...
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