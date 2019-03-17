Göbeklitepe'ye ziyaretçi akını

2019'un "Göbeklitepe Yılı" ilan edilişini ören yerini görünce dahi iyi anladığını vurgulayan Ersoy, şöyle devam etti:

"Gayet güzel bir organizasyon ve tanıtım burada yapılmış. Burası gerçekten insanları heyecanlandırıyor. 2019 yılının 'Göbeklitepe Yılı' ilan edilmesindeki haklılığı burayı görünce daha iyi anladık. Devletimiz ve büyüklerimiz gerçekten haklı bir karar almış, buranın dünyaya tanıtılmasında büyük yarar vardır. 12 bin yıl önce burada bir medeniyetin olduğunu düşünmek dahi bizleri heyecanlandırıyor. Türkiye'de böyle eserlerin olduğu bir yerin ülkemizde olması en önemli kazanımlarımızdan biridir. Çalışmalar devam ediyor, ileride çok daha güzel şeylerin ortaya çıkacağını düşünüyorum. Devletimizin özellikle burayı daha fazla gündemde tutup tanıtmasını istiyoruz."

İşte Göbeklitepe'den yansıyan son kareler...