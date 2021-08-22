Gökçe Bahadır, Emir Ersoy aşkını ilan etti

22.08.2021 - 15:23 | Son Güncelleme : 22.08.2021 - 15:30
"BİZİ MÜZİK BİRLEŞTİRDİ"
Gazetecilerin, "Sizi müzik birleştirdi diyebilir miyiz?" şeklindeki soruları üzerine ise tebessümle cevap veren Bahadır, "Evet müzik birlikteliğimize vesile oldu" dedi. Yeni bir dizi projesiyle ekranlara geleceğini söyleyen oyuncu, "Şimdi kostüm provasından çıktım. Detayları ilerleyen günlerde konuşuruz" şeklinde konuştu.
EMİR ERSOY KİMDİR?
14 Ekim 1977 yılında, Türkiye'de "Calypso Kralı" lakabıyla tanınan Metin Ersoy'un oğlu olarak İstanbul'da dünyaya gelen Emir Ersoy, yıllar sonra, "Küçükken en büyük zevkim, babamın konserlerinde orkestranın arasında oturmaktı" diyebilecek kadar Latin müziği ile iç içe büyüdüğü bir çocukluk yaşadı.
1997 yılının sonundan itibaren babası ile aynı dönemin tanınan sanatçılarından Alpay ile yolları kesişti. Yaklaşık 3 yıl süren bu birlikteliğin ardından Alpay'ın "Küçük Bir Öykü" adlı albümünün aranjörlüğünü üstlendi.