Gökçe Bahadır: İlk başta her şey zor (Ünlü kadınlar boksu sevdi)
Dünyaca ünlü kadınların kick-boks yapma merakı Türkiye'de de karşılık buldu. Son olarak Gökçe Bahadır dövüş kulübünde çalışarak form tutan ünlü isimler arasında yer aldı. İşte Bahadır gibi kick-boks yapan ünlüler...
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Boks yaparken çekilen vid eosunu paylaşan Gökçe Bahadır: İlk başta zor görünebilir, ama ilk başta her şey zor (It may seem difficult at first,but everything is difficult at first)
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Hülya Avşar salona girdi, boks eldivenlerini taktı.
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Avşar'a Kaya Çilingiroğlu'nun eşlik etmesi dikkat çetki. İşte Avşar gibi boks ile form tutan ünlü isimler...
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Ünlü kadınlar arasında kick boks yapma merakı hızla yayılıyor.
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Sinem Kobal, Selma Ergeç, Burcu Esmersoy gibi isimlerin ardından Çağla Şıkel, Özge Özpirinçci ve Neslihan Demir de bu modaya uydu.
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Dövüş kulübüne giden kadınlar, hem stres atıyor, hem de spor yapıyor. Özel eğitmenler eşliğinde çalışan ünlü isimler, zorlu hareketlerdeki performanslarıyla dikkat çekiyor
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Düzenli olarak spor yapan Şıkel, bir dövüş kulübünde çalışarak form tutuyor. Programlarından fırsat buldukça soluğu dövüş kulübünde alan manken, özel eğitmenle çalışıyor.
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Şıkel son olarak Instagram hesabından antreman yaptığı kısa bir görüntü paylaştı.
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Voleybolcu Neslihan Demir de boksa merak sardı. Eğitmen eşliğinde sık sık çalışan Demir'in performansı hocalarının takdirini kazandı. Oyuncu Özge Özpirinçci de Etiler'deki bir dövüş kulübünde özel ders alıyor.
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Setlerden kalan zamanda spora ağırlık veren Özpirinçci, sık sık antrenman yapıyor. Özpirinçci de zorlu hareketlerdeki performansıyla dikkat çekiyor. İşte boks meraklısı isimlerden bazılarının sosyal medya paylaşımları...