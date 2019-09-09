Gökçe Bahadır: İnsanın yapabileceklerinin sınırı yok (Aksiyon dolu dalış)
Oyuncu Gökçe Bahadır, Ege’de aksiyon dolu bir dalış deneyimi gerçekleştirdi. Daha önce Akyaka’da kitesurf (uçurtma sörfü) yapan ünlü oyuncu, rekortmen dalışçı Şahika Ercümen ile dalış yaptı.
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Son olarak Ufak Tefek Cinayetler dizisinde rol alan Gökçe Bahadır, önceki gün de Marmaris'te denizin derinliklerinde bambaşka bir deneyim yaşadı.
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Bahadır, Dünya Serbest Dalış rekortmeni Şahika Ercümen ile Ege'nin maviliklerine daldı.
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İlk kez dalış yapan Bahadır, bu heyacanlı tecrübe sonrası Şahika Ercümen ile verdiği hatıra pozunu sosyal medyada paylaştı.
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Şahika Ercümen, kendisinden dalış dersi alan Bahadır'ın sert havaya rağmen gayet başarılı olduğunu dile getirdi.
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Ünlü oyuncu ayrıca Marmaris'te da kampa girdi. Bahadır, gün batımına karşı düzenlenen meditasyon ve yoga etkinliklerine katılıp ruhunu arındırdı.
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Bahadır yaptığı açıklamada, "Hayatta hep inandığım şey bir insan işini tutkuyla, severek, özveriyle disiplinli çalışmasıyla yaparsa o zaman yapabileceklerinin sınırı yok! Sevgili Şahika Ercümen gibi. Hayatımdaki ilk dalış deneyimimi onunla yaşadığım için çok şanslıyım" dedi.