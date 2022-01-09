Gökçe Bahadır'dan evlilik sorusuna yanıt

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, ünlü oyuncu, zor geçen 2021 yılının kendisi için iş anlamında iyi geçtiğini dile getirdi.

Bahadır, "Güzel bir yıl geçti, işler güçler olarak... Yeni bir yıla girdik. Güzel projeler oldu. Proje geldiğinde bilmiyorsun nerelere geleceğini. Sadece yaptığın işin iyi olması için uğraşıyorsun" dedi.