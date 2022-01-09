Gökçe Bahadır'dan evlilik sorusuna yanıt

Haberler 09.01.2022 - 12:58
Son dönemde Evlilik Hakkında Her Şey ve Kulüp dizileriyle gündemde olan oyuncu Gökçe Bahadır (40), önceki gün Etiler'de görüntülendi. Sete gittiğini ifade eden Bahadır, muhabirlerle sohbet etmeyi de ihmal etmedi.
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, ünlü oyuncu, zor geçen 2021 yılının kendisi için iş anlamında iyi geçtiğini dile getirdi.
Bahadır, "Güzel bir yıl geçti, işler güçler olarak... Yeni bir yıla girdik. Güzel projeler oldu. Proje geldiğinde bilmiyorsun nerelere geleceğini. Sadece yaptığın işin iyi olması için uğraşıyorsun" dedi.
Muhabirlerin, "Müzikle çok ilgilisiniz. Albüm yapmayı düşünür müsünüz?" sorusuna yanıt veren Bahadır, "Ben oyuncuyum. Müzikal yapıyordum. Müziği çok seviyorum ve her an müzik için bir şeyler yapabilirim" dedi.
Sevgilisi Emir Ersoy ile evlilik düşünceleri olup, olmadığı sorulan Gökçe Bahadır, "Kısmet artık..." diyerek yanıtladı.
Yunan işletmeci Yiannis Magnos ile ilişkisini noktaladıktan sonra uzun süre yalnız olan Bahadır, geçtiğimiz haziran ayında müzisyen Emir Ersoy ile birlikte "Sezenli Şarkılar" projesinde birlikte yer almıştı. İkilinin arkadaşlığı kısa sürede aşka dönüşmüştü.
Emir Ersoy Bahadır ile ilişkisini hakkında, "Gökçe harika bir insan, 10 parmağında 10 marifet var. Oyunculuğu harika, çok güzel şarkı söylüyor. Çok mutluyuz" diye konuşmuştu.