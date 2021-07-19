Gökçe Bahadır'ın denizde dansı











Son olarak Star TV ekranlarında yayınlanan Ufak Tefek Cinayetler dizisinde rol alan Gökçe Bahadır, Bodrum tatilini sürdürüyor.



Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Bahadır, önceki gün arkadaşlarıyla beraber gittiği Bodrum Yalıkavak'taki bir plajda görüntülendi.



Bahadır, uzun süre şezlongda güneşlenip arkadaşlarıyla sohbet etti.



Bir süre sonra sıcaktan bunalan Bahadır, kendisini serin sulara bıraktı.



Sahilden gelen müzik sesine kapılarak denizde dans eden Bahadır'ın eğlenceli anları görüntülendi.