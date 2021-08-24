Gökhan Gönül kardeşi Can Gönül'e sahip çıktı: 3 kardeştik 4 olduk

İzmit’te maç izlediği sırada milli futbolcu Gökhan Gönül’ün kardeşi olduğunu öğrenen Can Gönül, Gökhan Gönül ile görüştü. Milli futbolcu, Can’ın kardeşi olduğunu kabul edip, "Can bizim kardeşimiz, 3 kardeştik 4 olduk, kalabalık aile iyidir" dedi.

DHA 24.08.2021 - 07:33

Gökhan Gönül kardeşi Can Gönül'e sahip çıktı: 3 kardeştik 4 olduk - 1
İzmit’te bir yetiştirme yurdunda büyüyen ve izlediği bir futbol maçı sırasında milli futbolcu Gökhan Gönül’ün kardeşi olduğunu öğrenen Can Gönül, bir televizyon programında Gökhan Gönül ile görüştü.
Gökhan Gönül kardeşi Can Gönül'e sahip çıktı: 3 kardeştik 4 olduk - 2
27 yıldır ilk kez ağabeyiyle temas kuran Can, bu sırada gözyaşlarına boğuldu.
Gökhan Gönül kardeşi Can Gönül'e sahip çıktı: 3 kardeştik 4 olduk - 3
Telefonla programa katılan milli futbolcu Gökhan Gönül, Can’ın kardeşi olduğunu kabul etti.
Gökhan Gönül kardeşi Can Gönül'e sahip çıktı: 3 kardeştik 4 olduk - 4
Milli futbolcu şöyle konuştu: “Can bizim kardeşimiz, annesi ve babası 3-4 gündür ona ulaşmaya çalışıyor."
Gökhan Gönül kardeşi Can Gönül'e sahip çıktı: 3 kardeştik 4 olduk - 5
"İnkar etmiyorum ama bunu ben de 3-4 gün önce öğrendim. 3 kardeştik 4 olduk, kalabalık aile iyidir."
Gökhan Gönül kardeşi Can Gönül'e sahip çıktı: 3 kardeştik 4 olduk - 6
"Can’cığım, annen ve baban sana ulaşmaya çalışıyor, bizler de öyle."
Gökhan Gönül kardeşi Can Gönül'e sahip çıktı: 3 kardeştik 4 olduk - 7
"Bence artık özel hayatını çok fazla paylaşmana gerek kalmadı diye düşünüyorum."
Gökhan Gönül kardeşi Can Gönül'e sahip çıktı: 3 kardeştik 4 olduk - 8
"Zaten annen, baban da şu an seni bekliyor, bizler de bekliyoruz.”

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