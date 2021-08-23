Gökhan Gönül'ün kardeşi olduğunu öğrenen Can Gönül'ün iş arkadaşları konuştu: Çok şaşırdık

İHA - DHA 23.08.2021 - 12:41 | Son Güncelleme : 23.08.2021 - 12:59
İzmit’te yetiştirme yurdunda büyüyen Can Gönül, devlet tarafından verilen hakla bir kamu kurumunda göreve başlamak istedi. Kurumun kendisinden istediği evrakı toplayan Can Gönül, bunlar arasında bulunan nüfus kayıt örneğini aldığı sırada, hayatında ilk kez ailesinin diğer üyelerinin isimlerini öğrendi.
Nüfus kayıt örneğindeki bulunan 5 kişinin isimlerinden yola çıkıp araştırma yapan Can Gönül bir sonuca ulaşamadı. Fenerbahçe maçını izlediği sırada spikerin milli futbolcu Gökhan Gönül’ün bilgilerini verirken doğum tarihini söylemesi Can Gönül’ün dikkatini çekti. Elindeki nüfus kayıt örneğinde bulunan Gökhan isimli kişi ile spikerin anons ettiği Gökhan Gönül’ün doğum tarihlerinin aynı olmasından yola çıkan Can Gönül, Gökhan Gönül’ün diğer aile üyelerini araştırdı.
Uzun süre ailesini arayıp umudunu yitirdiği sırada futbol maçı izlerken duyduğu doğum gününün her şeyi değiştirdiğini ifade eden Can Gönül, şunları söyledi:
"Bir gün Fenerbahçe maçını izlerken spikerin 4 Ocak 1985 doğumlu Gökhan Gönül bilgisi verildiğini duydum. Ben bunu duyar duymaz nüfus kayıt örneğine koştum ve doğum tarihinin benim nüfus kayıt örneğimdeki Gökhan isimli kişiyle eşleştiğini gördüm. Daha sonra internet kafeye gittim, Gökhan Gönül’ün ailesine baktım. Aile üyelerinde Volkan Gönül, Hakan Gönül gibi isimler vardı, benim nüfus kayıt örneğimde de bu iki isim vardı. Anne baba isimleri de aynı, Gökhan Gönül’ün evlenme tarihi bile benim nüfus kayıt örneğimdeki isimle uyuşuyor. Bu durumda Gökhan Gönül’ün ağabeyim olduğunu düşündüm"
Ailede bir tek amca ile temas kurduğunu belirten Can Gönül, şöyle devam etti:
"Belgeleri kontrol ettim ve her şey birbiriyle tutuyordu, sonunda bir ailem olduğunu öğrendim. Daha sonra Bursa’da bir amcam olduğunu öğrendim ve onun yanına gittik. Erol Gönül’ün yanına gittiğimizde beni yanlarına almadılar, ağabey dediğim insanlarla gittim ve onlar konuştular. Amcam benim gibi bir çocukları olduğunu kabullendi ama babam beni inkar etmiş"
ARKADAŞLARI KONUŞTU
Can Gönül’ün, yıllar önce birlikte çalıştığı Ahmet Torun, kendilerine kimsesiz olduğunu söylediğini anlattı.
Torun, “2012 yılında Can bize başvurdu biz de kendisini işe aldık. Güzel bir insandı, çalışkandı. Oradan bir tanışıklığımız olmuştu daha sonra kendisini televizyonda gördük. Gökhan Gönül’ün kardeşi olduğunu duyunca çok şaşırdık. O zamanlar yurtta kaldığını ve kimsesi olmadığını biliyorduk. 1 sene burada çalıştıktan sonra ayrıldı. O zamanlar ailesi olduğundan haberi yoktu, biz ailesini bulduğu için çok mutlu olduk.” dedi.