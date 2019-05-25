Gökhan Özoğuz O Ses Türkiye'den neden ayrıldı?

Geçtiğimiz dönemlerde O Ses Türkiye jüri koltuğunda görev yapan Hakan-Gökhan Özoğuz kardeşler yarışmadan neden ayrıldılarını açıkladı. Tek olarak da jürilik yapan Gökhan Özoğuz, "Yarışma kendini tekrar etmeye başladı. Acun, kıtalararası birçok önemli işle uğraştığından programdan düştü. Acun düşünce ben de düştüm" dedi.
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30 yıldır Athena grubu olarak hayranlarının karşısına çıkan Hakan-Gökhan Özoğuz kardeşler Hürriyet'e konuştu. Geçtiğimiz dönemlerde O Ses Türkiye jüri koltuğunda görev yapan Hakan-Gökhan Özoğuz kardeşler O Ses Türkiye'den ayrılma süreçleri hakkında konuştu.
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O Ses Türkiye hakkında konuşan Gökhan Özoğuz, "Orada yaşadıklarımız ufkumuzu genişletti. Müziğin insanın içinden çıkış yolculuğunun farklarıyla ilgili çok şey öğrendik. Türkiye’yi ve müzikal lezzetlerini daha iyi anladık" dedi.
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Gökhan Özoğuz yarışmanın jüriliğinden ayrılma süreçlerini şu sözlerle anlattı: "Yarışma beşinci yılından sonra benim için kendini tekrar etmeye başladı. Haftalık program sayısı TV8 döneminde ikiye katlandı."
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"Acun, kıtalararası birçok önemli işle uğraştığından programdan düştü. Acun düşünce ben de düştüm. Benim orada kalma sebebim önce müzikse sonra Acun’la programdaki muhabbetimizdi."
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Hakan Özoğuz ise "Sizce Athena o ilk günkü enerjisini koruyabildi mi?" sorusunu şöyle yanıtladı: "Cihangir Bilsak’taki ilk konserimizi hatırlıyorum. Beş kişi vardı; biri rahmetli babamız, ikisi arkadaşımızdı."