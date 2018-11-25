Gökhan Töre, Şener Özbayraklı ve Necip Uysal da askere gidenler kervanına katıldı (Ünlü isimlerin bedelli askerlik detayları)
Bedelli askerlik için başvuran yüzbinlerce kişi arasında ünlüler de vardı. Bedelli yerlerinin ortaya çıkmasının ardından ünlü isimlerin askerlik detayları gelmeye devam ediyor. Hakan Sabancı, Anıl Altan, Can Yaman ve İdo Tatlıses gibi isimlerin ardından futbolcular Şener Özbayraklı, Gökhan Töre, Serdar Aziz ve Necip Uysal da o isimler arasına katıldı.
1
Futbolcular Gökhan Töre, Şener Özbayraklı ve İsmail Köybaşı / Ankara
2
Necip Uysal / İstanbul Küçükçekmece
3
Harun Tekin / Sakarya
4
Oyuncu Burak Deniz / Terkirdağ
5
Futbolcu Mustafa Pektemek / Samsun
6
Galatasaray'ın daha önce prensip anlaşmasına vardığı ve önceki gün sağlık kontrolünden geçen Fenerbahçeli eski sağ bek Şener Özbayraklı da askere gidenler kervanına katıldı.