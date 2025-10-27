Gölyazı'daki arkeolojik kazılarda ilginç buluntu
Avrupa'nın en güzel kasabaları arasında gösterilen Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki turistik Gölyazı Mahallesi'nde, bölgenin Helenistik dönem yerleşimine ışık tutması beklenen Apollonia ad Rhyndacum Antik Kenti kazısının "Simitçi Kale" bölümünde ham ipek atölyesi bulundu.
Kültür ve Turizm Bakanlığı izni ve desteğiyle birbiriyle bağlantılı 3 ada formlu kara parçasından oluşan, Helenistik dönemde tamamen surlarla çevrili antik kentin korunabilmiş sur duvarlarında, bu yıl 4 Temmuz'da başlatılan kazı, Nilüfer Belediyesi'nin sponsorluğunda sürüyor.
Kazılarda bulunan çok sayıda büyük çivi ve ipek böcekçiliği işliğine dair teknelerin konulduğu bölümlerden yola çıkan arkeologlar, alanın ham ipek atölyesi olarak kullanıldığını tespit etti.