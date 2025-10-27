Gölyazı'daki arkeolojik kazılarda ilginç buluntu

Şahin, ilk olarak, halk arasında "Simitçi Kale" olarak tanınan, literatürde de bu şekilde geçen bölgede çalışmalara başladıklarını vurgulayarak, "Kale ve kule ifadeleri, aslında hem literatürde hem de halk arasında biraz karışmış durumda. Aslında sur duvarları arasına yerleştirilmiş, güvenlik amacıyla yapılmış 4 kule bulunuyor. Bu kulelerden biri 'Simitçi Kale' olarak isimlendirilmiş. Muhtemelen bu kemer formlu yapının bir simidi andırmasından kaynaklı öyle bir ifade kullanılmış olabilir. Zaten halk arasında simit fırını olarak daha önce kullanıldığı biliniyor." ifadesini kullandı.