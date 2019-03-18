Gomis'ten G.Saray'ın rakiplerine mesaj: Aslan her zaman ormanların kralıdır
Galatasaray'dan transfer olduğu Al Hilal'de oynadığı 29 karşılaşmada 23 gol atan Bafetimbi Gomis beslediği yavru aslana gönderme yaparak dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
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1Galatasaray'ın eski oyuncusu Bafetimbi Gomis, sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
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229 maçta 23 golle krallık yarışında zirvede giden Fransız futbolcukulüp başkanı Prens Mohammed bin Faysal'ın kendisine hediye ettiği aslan üzerinden Bursaspor, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a mesaj yolladı.
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Gomis, Twitter hesabından "Hayvanları seviyorum ama Aslan her zaman ormanların kralıdır. Timsah hiçbir zaman Aslanla savaşamaz. Sadece timsah değil, kartal, kanarya ve balık da aslanı yenemez. Bunu biliyorum çünkü artık yavru bir Aslanla yaşıyorum" şeklinde bir paylaşımda bulundu.
Gomis'in mesajının altında aslanın timsaha kükrediği bir video olması dikkat çekti.
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4Prens Mohammed bin Faysal, geçtiğimiz ay Gomis'e, performansını ödüllendirmek adına Körfez bölgesi ülkelerindeki geleneklere uygun olarak bir yavru aslan hediye etmişti.
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5Bafetimbi Gomis Instagram hesabında yavru aslanın fotoğraflarına yer veriyor.
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