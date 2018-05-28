Gonca Vuslateri ile Edip Burak Ertoğan boşandı

Oyuncu Gonca Vuslateri ile 2,5 yıl önce evlendiği Edip Burak Ertoğan’ın evliliği tek celsede sonlandı.
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Son olarak Tehlikeli Karım dizisinde rol alan Gonca Vuslateri ile 2,5 yıl önce evlendiği ses mühendisi Edip Burak Ertoğan’ın evliliği tek celsede bitti.
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Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; Evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle bir ay önce “anlaşmalı” olarak boşanan çiftin birbirinden nafaka veya tazminat talebinde bulunmadı.
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Gonca Vuslateri ile Edip Burak Ertoğan, 31 Aralık 2015’de yurtdışında evlenmişti. Evliliğini sosyal medya hesabından, “Evet, evlendim. Ortada bir ton negatif mevzu varken düğün yapmayacağımı söyledim. Mutluluğu yaşamayı feda edeyim ama kendim mutlu olayım. İstanbul’a dönünce 5-6 kişinin katılacağı sade bir kutlama yapacağım” mesajı atan Vuslateri, boşanacağını da sosyal medyadan duyurmuştu.
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31 yaşındaki Vuslateri boşanacağını ise, “Eşim Burak Ertoğan’la uzun bir süredir ayrı sürdürdüğümüz evliliğimizi hukuki olarak da sonlandırmaya karar verdik. İçinde bulunduğumuz yoğun gündemde, bizim içinde hassas olan bu süreçte herkesin anlayışını bekliyoruz” sözleriyle açıklamıştı.