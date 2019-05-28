Gonca Vuslateri ile Özgür Mumcu birlikteliği (İlk kez el ele)

Oyuncu Gonca Vuslateri ile Özgür Mumcu yeni birlikteliğe yelken açtı. İkili ilk kez Cihangir'de el ele görüntülendi.
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Gonca Vuslateri, önceki akşam Özgür Mumcu’yla objektiflere yansıdı.
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Cihangir'de arkadaşlarıyla buluşan çift mekandan el ele ayrıldı.
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Görüntülendiğini fark eden Mumcu gazetecilere selam verdi.
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Vuslateri, 2016 yılında dünyaevine girdiği Edip Burak Ertoğan'dan geçtiğimiz yıl tek celsede boşanmıştı.
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Mumcu ise Ece Temelkuran ile 2007 yılında evlenmiş ve 2 yıl sonra ayrılmıştı. Mumcu bir dönem sanatçı Sıla ile yaşadığı birliktelikle gündeme gelmişti.