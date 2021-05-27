Gonca Vuslateri'den Jennifer Lopez'li Hakan Altun mesajı: Eski bilete piyango vurmaz
Gonca Vuslateri, Hakan Altun ile barıştığı iddialarına Jennifer Lopez'in Ben Affleck ile barışmasını eleştirerek cevap verdi:Eski bilete piyango vurmaz.
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27.05.2021 - 08:35
Hakan Altun’un yaşadığı sağlık sorunları, bir süre önce ilişkisini noktaladığı Gonca Vuslateri’yi üzdü. İddiaya göre genç oyuncu, telefon açarak eski aşkına geçmiş olsun dileklerini iletti. Bu iddia sosyal medyada barışma sinyali olarak yorumlanınca, Gonca Vuslateri sürpriz bir paylaşım yaptı.
Vuslateri, eski sevgilisi Ben Affleckile 17 yıl sonra yeniden bir araya gelen Jennifer Lopez’i eleştirdi: “Eski bilete piyango vurmaz. Arkana bakmayacaktın Jennifer Lopez. Ama ne diyelim, bir tur daha döneceksin o aşkı n’apacaksın. Olan benim siyah sporcuma (Alex Rodriguez) oldu.
"İyi geceler vuslat eri. İyi uykular sana. Ne güzel ölüyormuş insan anılarda da.” Gonca Vuslateri’nin bu paylaşımla barışma iddiasına yanıt verdiği öne sürüldü.
Magazin basınında Bennifer olarak adlandırılan Lopez ve Affleck ikilisi, The Interest film setinde tanışmıştı. O dönem ünlü şarkıcı, Chris Judd ile evliydi. Boşanmasının ardından Affleck ile büyük bir aşk yaşamaya başladılar. 2002'de nişanlanıp 2004'te düğünlerini ertelemelerinin ardından ayrıldılar. Lopez, nişanlısı Alex Rodriguez'den geçen ay ayrılırken, Ben Affleck de sevgilisi Ana de Armas ile ocak ayında yollarını ayırdı.
Şimdi her ikisi de yeniden bekar olan ikili, son dönemde magazin basını tarafından birkaç kez aynı araçta görüntülendi.
51 yaşındaki Lopez ile 48 yaşındaki Affleck, ayrılmalarından neredeyse 17 yıl sonra yeniden başlayan ilişkilerini Miami tatiliyle sürdürüyor.
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