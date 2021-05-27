Gonca Vuslateri'den Jennifer Lopez'li Hakan Altun mesajı: Eski bilete piyango vurmaz

Magazin basınında Bennifer olarak adlandırılan Lopez ve Affleck ikilisi, The Interest film setinde tanışmıştı. O dönem ünlü şarkıcı, Chris Judd ile evliydi. Boşanmasının ardından Affleck ile büyük bir aşk yaşamaya başladılar. 2002'de nişanlanıp 2004'te düğünlerini ertelemelerinin ardından ayrıldılar. Lopez, nişanlısı Alex Rodriguez'den geçen ay ayrılırken, Ben Affleck de sevgilisi Ana de Armas ile ocak ayında yollarını ayırdı.