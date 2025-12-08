Gonca Vuslateri'nin kiraz sorunsalı. 5 bin liraya kiraz aldı sonra fiyata şaştı

Vuslateri yayımladığı videoda, kirazları göstererek “Kiraz aldım, 5 bin TL verdim. Artık çekirdeğini bile atamam” sözleriyle duruma tepki gösterdi.

“ÇEKİRDEĞİNİ ÇÖPE ATAMAM”

Gonca Vuslateri, eşiyle manava gittiğini ve sohbet ettikleri manavın kirazı önerdiğini anlatırken, “Acayip bir kiraz var dedi. Biz de tamam dedik, 5 bin lira kiraz! Sen mi büyüksün ben mi büyüğüm diye aldım.” ifadelerini kullandı.