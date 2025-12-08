Gonca Vuslateri'nin kiraz sorunsalı. 5 bin liraya kiraz aldı sonra fiyata şaştı
08.12.2025 13:15
Son Güncelleme: 08.12.2025 13:18
NTV - Haber Merkezi
Oyuncu Gonca Vuslateri, manavdan kilosu 5 bin liraya kiraz aldı. Bir yandan kirazları yiyen bir yandan da şikayet eden oyuncunun şorunu çekirdekleri ne yapacağını bilememesi.
Vuslateri yayımladığı videoda, kirazları göstererek “Kiraz aldım, 5 bin TL verdim. Artık çekirdeğini bile atamam” sözleriyle duruma tepki gösterdi.
“ÇEKİRDEĞİNİ ÇÖPE ATAMAM”
Gonca Vuslateri, eşiyle manava gittiğini ve sohbet ettikleri manavın kirazı önerdiğini anlatırken, “Acayip bir kiraz var dedi. Biz de tamam dedik, 5 bin lira kiraz! Sen mi büyüksün ben mi büyüğüm diye aldım.” ifadelerini kullandı.
Vuslateri, yüksek fiyat nedeniyle artık her kiraz tanesine ayrı değer biçtiğini söyleyerek, “O kirazın çekirdeğini çöpe atamam. Her yediğim kirazın çekirdeği için matem tutmamız lazım” diye konuştu.