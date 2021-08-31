Gondollu defileye Leni Klum damgası

Ünlü model Heidi Klum'un kızı Leni Klum da İtalyan lüks giyim markasının defilesinde yer aldı.
Gösterinin ön sırasında Monica Bellucci, Helen Mirren, Heidi Klum, Januarie Jones, Zoe Saldana, Lady Kitty Spencer (Prenses Diana'nın torunu), Sharon Stone, Jennifer Lopez, Maria Bakalova ve Courtney Kardashian göründü.
17 yaşındaki kızı Leni'nin defiledeki anlarını kaydeden Heidi Klum'un Instagram paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.
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