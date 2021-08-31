Gondollu defileye Leni Klum damgası

İtalyan moda devi DolceGabbana'nın Alta Sartoria koleksiyonunun Venedik'teki defilesine Leni Klum damga vurdu. Mankenler gösteri dünyasının yıldızlarını ağırlayan defileye gondollarla geldiler.

31.08.2021 - 09:23

Gondollu defileye Leni Klum damgası - 1
Geçtiğimiz hafta sonuna, Dolce & Gabbana'nın Venedik'teki prestijli haute couture gösterisi damga vurdu.
Gondollu defileye Leni Klum damgası - 2
Mankenler defileye gondollarla geldiler.

Gondollu defileye Leni Klum damgası - 3
Ünlü model Heidi Klum'un kızı Leni Klum da İtalyan lüks giyim markasının defilesinde yer aldı.

Gondollu defileye Leni Klum damgası - 4
Gösterinin ön sırasında Monica Bellucci, Helen Mirren, Heidi Klum, Januarie Jones, Zoe Saldana, Lady Kitty Spencer (Prenses Diana'nın torunu), Sharon Stone, Jennifer Lopez, Maria Bakalova ve Courtney Kardashian göründü.
Gondollu defileye Leni Klum damgası - 5
17 yaşındaki kızı Leni'nin defiledeki anlarını kaydeden Heidi Klum'un Instagram  paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.
Gondollu defileye Leni Klum damgası - 6
İşte renkli defileden fotoğraflar...
Gondollu defileye Leni Klum damgası - 7
Gondollu defileye Leni Klum damgası - 8
Gondollu defileye Leni Klum damgası - 9
Gondollu defileye Leni Klum damgası - 10
Gondollu defileye Leni Klum damgası - 11
Gondollu defileye Leni Klum damgası - 12

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