Gönül Dağı oyuncusu Gülsim Ali İlhan tacizciye sosyal medyadan seslendi: Son vermezsen açıklarım!

"SON KEZ UYARIYORUM"



Tacizcinin kimlik bilgilerine ulaşan oyuncu, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kendisini rahatsız eden kişiyi son kez uyaran İlhan, şu mesajı paylaştı:

"2016 yılından beri durmaksızın beni taciz eden E. H. Hakkında açılmış davalara rağmen taciz, cinsel içerikli hakaret dolu mesajlar ile bana rahatsızlık vermekten vazgeçmedin. Dava açmama, defalarca uzaklaştırma kararı almama rağmen bana ulaşmak için her yolu denemeye devam ediyorsun, çalıştığım setlere gidip yanındaki insanlara yalan söyleyip onları kullanarak dekorların içinden çektirdiğin fotoğraflarla 'senin olduğun her yere gelebilirim, kimse beni engelleyemez' diyerek beni tehdit ediyorsun."