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Google 'Timsah Avcısı' Steve Irwin için doodle yaptı

ntv.com.tr

Google Avustralya'da yayınlanan 'Crocodile Hunter' (Timsah Avcısı) isimli televizyon programı ile hatırı sayılır bir hayran kitlesine ulşan ve 2006 yılında iri bir dikenli vatoz'un saldırısına uğrayıp hayatını kaybeden Steve Irwin'in doğum günü için doodle hazırladı.

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    Google dünyaca ünlü 'Crocodile Hunter' (Timsah Avcısı) isimli televizyon programı ile tanınan 2006 yılında hayatını kaybeden Steve Irwin için doodle hazırladı. 

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    “Okyanusun En Ölümcül Canlıları” isimli belgesel filmi için Queensland eyaletinin Büyük Mercan Kayalıkları’nda bulunan Irwin çekimler esnasında yüzen bir vatoza arkadan yaklaşmasının ardından saldırıya uğradı.

    Irwin’i tehdit olarak gören vatoz saldırıya geçerek iğnesini ünlü belgeselcinin kalbine saplamış
    göğüs duvarı delinen Irwin, hastaneye yetiştirilemeden hayatını kaybetmiştir.
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    BABASININ İZİNDE

    BABASININ İZİNDE
    Steve Irwin'in kızı Bindi İrwin babasının yolundan gidiyor.
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    Bindi Irwin genç yaşına rağmen babasının hayvanlarla kurduğu özel ilişkiyi aratmayacak derecede bir hayvan dostu.
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    Kişisel Instagram hesabından paylaştığı karelerle sosyal medyada büyük ilgi gören Irwin, bu durumu babasının kendisine verdi "Hayvanlara kendine nasıl davranılmasını istiyorsan öyle davran" öğüdü ile özetliyor.
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    Turizm alanında aldığı eğitimi bu yıl bitirecek olan Irwin kısa süre içinde babası gibi bir profesyonel olmak için adım atmaya hazırlanıyor.
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