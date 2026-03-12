"GORA 4 GORA" için hazırlıklar sürüyor. Cem Yılmaz ile Uraz Kaygılaroğlu'ndan yeni kare

Yayın tarihi belli olmayan "GORA 4 GORA" ile ilgili detay da veren Cem Yılmaz, "İki uzun sinema filmi uzunluğunda bir şey. 240 dakikalık bir 'Gora 4 Gora' macerası var. Kadro çok güzel, kıymetli oyuncu arkadaşlarım var. Her seferinde kendi zevkime göre bir şey yapıyorum. Heyecanlı, komik ama biraz daha derinlikli bir iş" ifadelerini kullanmıştı.