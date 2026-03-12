"GORA 4 GORA" için hazırlıklar sürüyor. Cem Yılmaz ile Uraz Kaygılaroğlu'ndan yeni kare
12.03.2026 08:43
NTV - Haber Merkezi
Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın yeni filmi "GORA 4 GORA" için heyecan dorukta. Hazırlıkları devam eden filmde rol alan Uraz Kaygılaroğlu, Yılmaz'la yeni bir fotoğrafını paylaştı.
Cem Yılmaz imzalı "G.O.R.A." serisi uzun bir aradan sonra seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Ünlü komedyen ve rol arkadaşlarının "GORA 4 GORA" hazırlıkları sürüyor. Heyecanla beklenen "GORA 4 GORA" filminin yıldızlarından Uraz Kaygılaroğlu yeni bir paylaşım yaptı.
"GELİYORUZ... YİNE..."
“Erşan Kuneri” ve “Karakomik Filmler” adlı projelerde birlikte çalıştığı Cem Yılmaz ile objektif karşısına geçen Uraz Kaygılaroğlu, heyecanını takipçileriyle paylaştı.
Ünlü oyuncu, paylaşımına "Geliyoruz yine" notunu düştü. İkilinin fotoğrafı büyük ilgi görürken; Yılmaz da aynı kareyi kendi sosyal medya hesabından paylaştı.
GORA 4 GORA'DA ROL ALACAK İSİMLER KİMLER?
Öte yandan şimdilerde film için form tutan Cem Yılmaz, geçtiğimiz aylarda da "GORA 4 GORA"da rol alacak oyuncularla bir araya gelmişti.
Filmin kadrosunda Cem Yılmaz’ın yanı sıra Can Yılmaz, Bülent Şakrak, Özge Özberk, Uraz Kaygılaroğlu, Bora Akkaş, İdil Sivritepe, Bige Önal, Nevra Cansu Özel, Murat Eken, Emre Karayel ve Ahmet Pınar gibi isimlerin yer alması dikkat çekmişti.
"GORA 4 GORA" HAKKINDA KONUŞMUŞTU
Aylar önce katıldığı bir programda da yeni projesi hakkında konuşan Cem Yılmaz, sıradan bir film yapmaktan kaçındığını ifade etmişti. 52 yaşındaki Cem Yılmaz, "Karakteri sabit tutup, öyküyü ya da ortamı değiştirmeye çalışıyorum" demişti.
"KOMİK AMA DERİNLİKLİ BİR FİLM"
Yayın tarihi belli olmayan "GORA 4 GORA" ile ilgili detay da veren Cem Yılmaz, "İki uzun sinema filmi uzunluğunda bir şey. 240 dakikalık bir 'Gora 4 Gora' macerası var. Kadro çok güzel, kıymetli oyuncu arkadaşlarım var. Her seferinde kendi zevkime göre bir şey yapıyorum. Heyecanlı, komik ama biraz daha derinlikli bir iş" ifadelerini kullanmıştı.