Gordon Ramsay'den Brooklyn Beckham yorumu. "Nereden geldiğini unutmamalı"
14.02.2026 10:25
NTV - Haber Merkezi
Dünyaca ünlü şef Gordon Ramsay, yakın arkadaşları Victoria-David Beckham çiftinin büyük oğulları Brooklyn ile yaşadığı anlaşmazlıkla ilgili konuştu.
Dünyaca ünlü şef ve TV yıldızı Gordon Ramsay, son röportajında yakın arkadaşları olan Beckham çiftinin büyük oğulları Brooklyn Beckham ile yaşadığı sorunla alakalı açıklamalarda bulundu.
AİLESİYLE BARIŞMAK İSTEMİYOR
2022 yılında Nicola Peltz ile evlenen ve kısa bir süre önce ailesini evliliğini mahvetmeye ve hayatını kontrol etmeye çalışmakla suçlayan Brooklyn Beckham, ailesiyle barışmak istemediğini açıklamıştı.
"AŞK KÖRDÜR"
Nicola Peltz ve Brooklyn Beckham'ın düğün törenine katılan sayılı davetli arasında yer alan 59 yaşındaki Gordon Ramsay, Brooklyn ile mesajlaştıklarını söyledi ve "Onu çok seviyorum. Kalbi inanılmaz" dedi.
Ünlü şef, sözlerine "Ama aşık olduğunuzda zor oluyor, değil mi? Aşk kördür. Ona kendinizi kaptırmak kolaydır. Ama her şey yoluna girecektir" diye devam etti.
"BİR GÜN ANNE VE BABASININ OLMAYACAĞINI ANLAMASI GEREKİYOR"
Brooklyn Beckham'ın kendi ayakları üzerinde durmak için can atttığını ve buna saygı duyduğunu söyleyen Ramsay, "Bu çok iyi bir şey. Ama nereden geldiğini unutma. Ve dürüst olmak gerekirse, bir gün annen ve baban olmayacak ve bunu anlaman gerekiyor" tavsiyesinde bulundu.
Beckham ailesindeki kriz nedeniyle Victoria Beckham'ın üzgün olduğunu ve ona hak verdiğini belirten Gordon Ramsay, "David’in de Brooklyn’i ne kadar çok sevdiğini biliyorum" dedi.
"DAVID BU İLİŞKİYİ TEKRAR YOLUNA KOYACAKTIR"
Beckham çiftinin ebeveynliğine de değinen Ramsay, "Onların ne kadar iyi anne baba olduklarını bizzat gördüm. İkisi de çocuklarına çok fazla enerji harcadılar ve Brooklyn'i kaç kez zor durumdan kurtardıklarını biliyorum" ifadelerini kullandı.
Bu kriz için en iyi ilacın zaman olduğunu ifade eden Gordon Ramsay, "David kesinlikle bu ilişkiyi tekrar yoluna koyacak" şeklinde konuştu.
DÜĞÜNDEKİ İLK DANSLA ALAKALI DA KONUŞTU
Brooklyn Beckham'ın annesini Nicola Peltz ile olan düğün dansını ele geçirmek ve kendisiyle uygunsuz bir şekilde dans etmekle suçlamasıyla alakalı da konuşan Ramsay, şu ifadeleri kullandı:
"Düğüne katılanlar arasında biz de vardık. Ortada müstehcen bir şey yoktu. Uygunsuz bir şey de yoktu. Herkes eğleniyordu, dans ediyordu."
EVLAT EDİNMEK İSTİYORLAR
Öte yandan geçtiğimiz günlerde de Brooklyn Beckham'ın kendi ailesini kurmaya yönelik planları gündem oldu. Brooklyn Beckham-Nicola Peltz çiftinin çok sayıda çocuk sahibi olmak istediği ve birini evlat edinmeyi düşündükleri iddia edildi.