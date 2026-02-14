Gordon Ramsay'den Brooklyn Beckham yorumu. "Nereden geldiğini unutmamalı"

Brooklyn Beckham'ın kendi ayakları üzerinde durmak için can atttığını ve buna saygı duyduğunu söyleyen Ramsay, "Bu çok iyi bir şey. Ama nereden geldiğini unutma. Ve dürüst olmak gerekirse, bir gün annen ve baban olmayacak ve bunu anlaman gerekiyor" tavsiyesinde bulundu.

Beckham ailesindeki kriz nedeniyle Victoria Beckham'ın üzgün olduğunu ve ona hak verdiğini belirten Gordon Ramsay, "David’in de Brooklyn’i ne kadar çok sevdiğini biliyorum" dedi.