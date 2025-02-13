Görme engelli çift binlerce kişiye ilham oluyor: Sevginin engel tanımadığını kanıtlıyorlar
Görme engelli Atay çifti, 15 yıl önce kurdukları ve bir kız çocuğuyla taçlandırdıkları yuvalarını sevgiyle aydınlatıyor, "Engelsiz Gözler" isimli sosyal medya paylaşımlarıyla da binlerce kişiye ilham olup, toplumsal ön yargıları kırıyor.
Doğuştan görme engelli Gülden Atay ve görme duyusunu 15 yaşından sonra tamamen kaybeden Salih Atay çifti, uzun yıllardır devam ettirdikleri iş hayatları ve 15 yıllık evlilikleriyle azmin ve sevginin engel tanımadığını kanıtlıyor.