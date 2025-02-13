Görme engelli çift binlerce kişiye ilham oluyor: Sevginin engel tanımadığını kanıtlıyorlar

Çocuk sahibi olmak için de çok düşündüklerini ve birlikte karar verdiklerini anlatan Atay, çocuğunun tüm süreçleriyle kendisinin ve eşinin ilgilendiğini vurguladı.



Atay, sosyal medya ve dışarıda karşılaştıkları bazı kötü tepkileri ise şu sözlerle anlattı:



"Videolarıma yorum geldi bir tane. Bize diyor ki: 'Siz bunları yapamazsınız. Atıyorsunuz.' Daha nasıl ispat edebiliriz video çekiyoruz. 'Hayır. Benim görme engelli arkadaşım var. Bunun hiçbirisini yapamıyor.' diyor. Örneğin yine bir defasında tren yolculuğu yapıyoruz. İlk defa kızımızı trene bindirdik. Biriyle karşılaştık. 'Size yardımcı olayım.' dedi. 'Gerek yok.' dedik. 'Yok yok dedi olayım.' dedi. Biz kabul etmeyince de, 'Ya siz de benim sevap almama engel oluyorsunuz.' diye tepki gösterdi. Ya bakın biz sevap alma unsuru değiliz. Biz istiyoruz ki çok fazla kişiye ulaşalım. Artık bu ön yargıları yıkalım. Görmeden bir şeyleri nasıl yapılabildiğini anlatabilirim. Çay doldururken video çekiyoruz. Yemek yaparken video çekiyoruz. Sayfamızın adı da bu yüzden 'Engelsiz Gözler'. Çünkü bizim için engel yok."





