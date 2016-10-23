Görme engelli model (Kusurlarıyla mükemmelliğe meydan okuyan süper modeller)

2008 yılında Braille alfabesini öğrenen Arinaitwe, 2011 yılında üniversiteyi bitirdi. Görme engelli olmadan önce hep model olmak isteyen Arinaitwe, gözlerini kaybettikten sonra model oldu ve şimdi her yıl Uganda’nın başkenti Kampala’da yapılan Hot Pink Catwalk adlı büyük defilenin bir parçası oluyor. Geçen yıl bu özel defilede 22 engelli model podyumda yürüdü.

Başkaları tarafından 'kusur' olarak algılanan özelliğiyle kendini moda dünyasına kabul ettiren tek isim Jane Arinaitwe değil.