Görme engelli model (Kusurlarıyla mükemmelliğe meydan okuyan süper modeller)
ntv.com.tr
Jane Arinaitwe, 19 yaşında görme yetisini kaybettikten sonra podyumların aranan yıldızı haline geldi. Ugandalı model, başkaları tarafından 'kusur' olarak algılanan özelliğiyle kendini moda dünyasına kabul ettiren tek isim değil. Moda dünyası artık kusursuz güzelliğe savaş açan modelleri sahipleniyor. İşte ‘kusurlu’ güzellikleriyle ünlenen dünyanın en popüler modelleri...
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Ugandalı model Jane Arinaitwe, 19 yaşındayken görme yetisini kaybetti. Şimdi 32 yaşında olan Arinaitwe, büyük defilelerde boy gösteren ünlü bir model.
19 yaşındayken baş ağrıları başlayan, gözleri bulanıklaşan model, bir gün bilincini kaybetti ve görme engelli olarak uyandı. 2005 yılında eğitim hayatına son veren model, yaşadıklarını “Görme yeteneğimi kaybettiğimde eğitim hayatımı bitimek zorunda kaldım. Kendime güvenimi kaybettim ve ‘Keşke kör olacağıma ölseydim’ dedim” ifadesiyle anlattı.
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2008 yılında Braille alfabesini öğrenen Arinaitwe, 2011 yılında üniversiteyi bitirdi. Görme engelli olmadan önce hep model olmak isteyen Arinaitwe, gözlerini kaybettikten sonra model oldu ve şimdi her yıl Uganda’nın başkenti Kampala’da yapılan Hot Pink Catwalk adlı büyük defilenin bir parçası oluyor. Geçen yıl bu özel defilede 22 engelli model podyumda yürüdü.
Başkaları tarafından 'kusur' olarak algılanan özelliğiyle kendini moda dünyasına kabul ettiren tek isim Jane Arinaitwe değil.
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Mükemmelliğin en aranan özellik olduğu düşünülünce bazı süper modellerin kusurlu yüz hatlarıyla ünlü olmalarına inanmak zorlaşıyor. Sıfır bedene savaş açan moda dünyası ‘kusurlu’ hatlara da kapılarını açtı. Moda fotoğrafçıları artık hafızalarda kalan görünüme sahip modelleri tercih ediyor.
İşte ‘kusurlu’ hatlarıyla ‘eşsiz’liğe erişen dünyanın en popüler modelleri...
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Liza Ostanina
Bir modellik ajansından teklif aldığında buna inanmadığını, çünkü kendini hiçbir zaman güzel bulmadığını anlatan Rus model, 15 yaşındayken Japonya'ya modellik yapmaya gitti. Şimdilerde de dünyanın moda başkentlerinde podyumlarda yürümeye devam ediyor.
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Laura O’Grady
Çocukluğunda onu ağlatan kepçe kulakları akıllarda yer edinen bir model haline gelmesine katkı sağladı. Hiçbir zaman kulaklarına estetik müdahale düşünmediğini söyleyen O’Grady, kusurunu avantaja çevirmeyi başaranlardan.
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Issa Lish
Yarı Meksikalı yarı Japon olan Lish; kemikli ve androjen yüz hatlarıyla ünlendi. Sanat tarihi üzerine eğitim alan model, heykeltıraş olmak istediyse de hayat ona bambaşka bir yol çizdi. Modellik yapan Lish, sıra dışı Instagram hesabıyla da popüler.
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Lindsey Wixson
Dünyanın en başarılı ve gelecek vaat eden modellerinden biri olarak görülen Wixson, küçük ağzı, üçgen dudakları, aralık dişleriyle çocuksu bir görünüme sahip. Bu özellikleri onu diğer modellerden ayırmaya yetiyor.
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Molly Bair
Görüntüsünün onu meşhur edeceğini hiçbir zaman düşünmeyen Amerikalı Bair, büyük kulakları, birbirine mesafeli gözleriyle akıllarda yer edinen bir model haline geldi. Kusurlu hatlarıyla meşhur olan Bair; Prada, Dior ve Chanel gibi markalar için podyumda yürüyor.
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Iekeliene Stange
Stange, modellik seçmelerinde jüri üyelerini sivri burnu, çıkık elmacık kemikleri ve çekik gözleri sayesinde kazandığı aristokratik duruşuyla etkiledi ve ünlü bir model haline geldi.
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Esmeralda Seay-Reynolds
Üniversitedeyken herkesin ona "Model misin? Boyun çok uzun" demesiyle moda dünyasında şansını deneyen Reynolds; Vogue, Dolce & Gabbana ve Yves Saint Laurent için modellik yapıyor.
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Alek Wek
Çocukken ailesi Sudan'dan Avrupa'ya kaçmak zorunda kalan Wek, Londra'da bir modellik ajansı tarafından keşfedildi ve şimdi başarılı bir top model olarak çalışmaya devam ediyor.
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Cierra Skye
Oval yüzü, görünmeyen kaşları ve küçük burnuyla Rönesans karakterlerine benzetilen Skye, modelliğin yanı sıra edebiyatla da ilgileniyor; düz yazı ve şiir yazıyor.
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Daphne Groeneveld
Dior Addict parfümünün reklam yüzü olan Groeneveld, aynı zamanda Calvin Klein, Dior, Miu Miu, Gucci ve Prada için de modellik yapıyor. 2011 yılında Marie Claire Moda Ödülleri'nde "En İyi Alman Model" seçildi.
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Julia Zimmer
Alman model, Vivienne Westwood ve Prada markalarıyla çalışıyor. Moda dünyası Zimmer'in birkaç yıl içinde en başarılı modellerden biri haline gelmesini bekliyor.
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Magdalena Frackowiak
Dünyada en çok tanınan Polonyalı modellerden biri olan Frackowiak, belirgin elmacık kemikleri ve keskin köşeli yüzüyle farklı bir güzelliğe sahip. Ünlü moda tasarımcısı Karl Lagerfeld'le çalışan Frackowiak, Fransız Vogue tarafından 2000'li yılların en iyi 30 modeli arasında gösterildi.
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Damaris Goddrie
Latin Amerika kökenli Belçikalı model, verdiği feminen ve uniseks pozlarla akıllarda yer edindi. Vogue İtalya ve Garage Magazine dergileri, Goddrie için moda dünyasında parak bir gelecek beklentisi içinde.
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Kelly Mittendorf
Ölçüsüz görünümüyle moda dünyasında kendine yer edinen Mittendorf, çekici görünmemesinden dolayı üzülmediğini, çünkü keskin hatlı fotoğrafları sevdiğini söylüyor. Moda fotoğrafçıları da bu özelliğinden dolayı onu beğeniyor.
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Lily McMenamy
Pek çok kişi için McMenamy'nin görünümü modellik kriterlerine uygun olmasa da, Chanel ve Louis Vuitton bunun tersine inanıyor.